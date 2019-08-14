【機場集會】賴冠霖周潔瓊等撐警察　港女吳思佳批示威者：熊孩子

反對《逃犯條例》風波仍然持續，昨晚（13/8）大批示威者到香港機場集會，期間有自稱是遊客的內地男子近距離拍攝示威者容貌，因而示威者包圍和用索帶綁起，有示威者搜查該名男子的背囊，證實該名男子為《環球時報》記者付國豪。警方其後派出過百警力護送付國豪離開，離場前，付國豪高呼：「我支持香港警察，你們可以打我了」付國豪一番話引起內地網民和應，而多位曾在韓國出道的中港台藝人亦表態支持香港警察，包括韓國組合f(x)中國成員Victoria宋茜、EXO中國成員張藝興、Wanna One出身的台灣成員賴冠霖、I.O.I、Pristin出身的中國成員周潔瓊，以及《Produce 101》Season 1和《MIXNINE》香港參賽者，前As One成員Shin吳思佳等等。

賴冠霖和周潔瓊均是《Produce 101》系列出道成員，兩人均在微博支持香港警察。（weibo/赖冠霖_Edward & 周洁琼_OFFICIAL）

K-pop偶像撐警微博一覽

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本月3日，有示威者將尖沙咀碼頭五支旗杆的國旗拆下，並將國旗丟到海裡，引發內地民眾不滿，眾人齊齊響應人民日報發起的「我是護旗手」行動，而賴冠霖特別將該條微博置頂明志；今日凌晨，《人民日報》發布寫有「我支持香港警察，你們可以打我了 What a shame for Hong Kong」字句圖片，以支持香港警察執法，一眾K-pop偶像亦有轉發有關微博。

曾參加《Produce 101》和《MIXNINE》的吳思佳多次在微博狠批示威者。（WEIBO/吴思佳Shin）

吳思佳過往有咩發展？

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三人之中，以吳思佳言辭最激烈，除了多次點讚央視新聞批評示威者的報道，又形容示威者是「一群垃圾」、「熊孩子」，今日更發布在Instagram被網民強烈批評的截圖，直言：「沒在怕的。」、「說什麼支持我、讚我的都免了。就想說一句我們中國人就是這麼剛，這麼自豪！不愛看的都請滾的遠遠的！」有關言論獲內地網民熱烈支持，直至截稿前，吳思佳微博被轉發307次，而吳思佳目前將Instagram轉為不公開。

吳思佳分享在Instagram被人強烈批評的截圖，明言支持香港警察，又強調「沒在怕的」。（WEIBO/吴思佳Shin）

吳思佳又在Instagram簡介貼出十個中國國旗，明言：「這是我的私人地方，如果你不喜歡我就滾出去。」吳思佳現時已將帳號改成不公開。（IG/@kathyngzk）

睇曬吳思佳批評示威者嘅微博