王嘉爾Jackson微博做護旗手惹不滿　網民發起月底向GOT7「接機」

「反修例」引起的紛爭愈演愈烈，上星期六（3日）更有示威者拆下尖沙咀天星碼頭旗杆的國旗再拋落海，有記者拍到國旗在海上漂流的畫面，因而引起內地網民的強烈批評。近日《人民日報》就在微博發起「#五星紅旗有14億護旗手#」的活動，自稱香港土成土長的Jackson王嘉爾亦有轉發，令香港網民及部分粉絲非常不滿。

除了Jackson外，不少香港藝人都有轉發護旗手活動，包括陳小春及Angelababy等。尤其周一（5/8）進行「8.5罷工」，因此王嘉爾轉發微博後，令不少粉絲反感。在連登討論區「X嘉爾出賣港人」的帖子中，有網民講到Jackson將隨組合GOT7於月尾來港開演唱會，提議到機場進行「接機」活動。有網民更主動貼出GOT7來港的航班編號，除了準備印有出賣香港字樣的Banner外，亦將用韓英兩語讀出口號，好讓GOT7成員了解事件。

成龍、Angelababy陳小春做護旗手 「#五星紅旗你是我的驕傲」

Jackson昨天在微博撑護旗手活動，惹來香港粉絲的不滿。（微博/@王嘉爾截圖）

Jackson早期在韓國出道時，不時強調自己香港人的身份。（Twitter/@WILD and SEXY）

按圖睇香港網友點樣講：

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網民IG留負評 Jackson沒有回應但刪留言

未知接機活動落實與否前，昨日已有一批網民到Jackson個人IG留言以示不滿，當中包括「可恥」、「失望」和粗言穢語的字眼。另外亦有粉絲表示曾經也非常欣賞王嘉爾，認為不表態並沒問題，可是背棄香港人的行為就令人非常失望，而Jackson沒有公開回應事件，而事後亦已將所有負面留言刪走，不過到底這個IG帳戶是否由他一個人管理，則得不而知。2014年Jackson以首個港人韓星的身份在韓國出道，出道初期都會強調自己香港人的身份。可是2016年開始打入中國市場後，在各種因素下，王嘉爾不時會自稱「來自中國」，一直在香港備受爭議。

不過當然都有不少粉絲撐偶像，到Jackson的IG留言為他打氣。有粉絲表示香港是一個能夠容納各種聲音的社會，即使大部人不接受王嘉爾，一班真正的粉絲都會繼續為他應援。粉絲亦希望大眾能欣賞Jackson的努力，或者拋開國藉和立場集中在他的作品上。

有粉絲在Jackson IG上留言，為他打氣！（IG/@jacksonwang852g7截圖）

有香港網民貼出Jackson披着國旗的照片。（微博/@C-1_）