陳凱琳鄭嘉穎結婚一周年　IG Post囝囝可愛相慶祝好溫馨

陳凱琳（Grace）同鄭嘉穎去年8月在峇里舉行婚禮後，同年11月宣布懷孕喜訊，今年2月Grace順利誕下囝囝鄭承悅（Rafael），一家三口非常幸福。今日（14日）Grace在IG Post了一張囝囝同花的合照，慶祝同老公結婚一周年！

陳凱琳（Grace）與鄭嘉穎去年8月在峇里舉行浪漫婚禮。（IG@ghlchan）

Grace同嘉穎真係好恩愛！（IG@kevincheng_official）

相中眼仔碌碌的Rafael坐定定，旁邊就有一大紮黃玫瑰和一個裝着蛋糕的禮盒，盒內寫有「HAPPY ANNIVERSARY」的字樣，Grace寫道：「Congratulations on your (belated) 1st Year Anniversary Daddy & Mommy! （爹哋媽咪結婚遲來的一周年快樂！）」Grace透過這張相同大家分享結婚一周年的喜悅，不少好友及粉絲都大讚Rafael好精靈可愛！

眼仔碌碌的Rafael十分可愛。（IG@ghlchan）

早前Grace同嘉穎為囝囝舉行百日宴，一家三口好幸福。（IG@kevincheng_official）

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