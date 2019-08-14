TVB首回應新聞部記者離職潮事件：理解及尊重前線記者

香港一連串「反修例」示威運動已經歷時超過兩個月，這次政治風暴隨了席捲整個政府之外，連無綫也陷入風眼之中，事關網民一直批評無綫新聞相當偏頗，亦有示威者於無綫新聞採訪時高叫口號。

近日，網上流傳出一個消息，無綫新聞部多達八位主播相繼離職，包括張家灝、簡惠宜、梁凱寧等最少8人向公司遞交辭職信。

張家灝於8月11日在銅鑼灣直播期間，上前質疑疑似警察扮的示威者。（片段截圖）

傳聞梁凱寧也已經辭了職。（IG@梁凱寧）

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據其他傳媒報道，金盈選擇即時離開工作崗位，以未放的假期來代替通知期。（片段截圖）

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對於這個主播離職潮，《香港01》曾向TVB查詢事件的真確性，無綫發言人表示：「電視廣播有限公司 (無綫電視) 發言人證實近期有數名前線記者先後辭職，事緣最近接連發生無綫電視採訪車遭到示威者破壞和記者被襲擊，我們理解及尊重前線記者，特别是年輕女記者擔心人身安全而作出辭職的決定。發言人說新聞部運作正常，公司會致力保障前線記者的安全，並全力支持新聞部不偏不倚，專業報道，繼續為觀眾服務。」

這個答覆雖然沒有直接回答上文提及的主播有否離職，不過卻證實的確有前線記者因為近月連串的示威活動而辭職。