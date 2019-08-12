【收視滯後報告】《3日2夜》創歷史新低　三線劇集同步回升

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是7月29日至8月4日。今次報告中，TVB三套劇集都有收視回升，在上一份報告中，《包青天再起風雲》出閘脫腳，只有21.9點收視，不過今次回升至23.9，升了兩點。至於《愛•回家之開心速遞》和《十二傳說》都分別由24.4點升至26.3點和23.3升至24.4。

《包青天再起風雲》雖然收視回升，不過依然係低！（劇照）

劇集收視回升，不過周末的綜藝節目就沒有這個運氣，早前的報告已跟大家分析過，因為香港最近兩個月都不停有「反修例」的示威行動，每個周末的晚上，香港人都要追看現場新聞，這可能影響到TVB翡翠台周末的收視數字。

《十二傳說》暫時平均收視是24.4點，不過不失。（劇照）

首當其衝的節目就是《3日2夜》，已經連續三個星期收視不破10點，要知道在示威行動開始之前，《3日2夜》一直保持著12點左右的水平，在六月開始已經跌至10點左右，今次收視報告更跌至歷史新低，創下6.4點的超低紀錄。在此之前，對上一次報告的7.4點是歷史第二低，歷史第三低是由阮兒主持，7月7日的一集，只有7.5點，因為當日正是世界盃賽事瑞典對英格蘭的大日子，又剛好晚上10點開賽，viuTV搶盡TVB觀眾。

最低收視該集由鄧以婷、阮嘉敏主持。（電視截圖）

+ 11 + 10 + 9

雖然《3日2夜》收視暴跌，不過觀眾並沒有放棄睇TVB，只是轉了另一個台—無綫新聞台，根據TVB提供的資料，8月3日晚上2130開始，無綫新聞台的收視暴升至雙位數，以半個鐘計算，收視分別是2130（10.6）、2200 （12.0點）、2230（13.6點）、2300（15.7點）、2315（16.2點）、2330（14.5點）、2400（11.6點）和2415（10.7點）。

無綫新聞台由晚上9時30分開始至深夜12時15分，收視點維持雙位數，而晚上11時15分收視更高達16.2點，觀眾106萬，打破新聞台開播以來收視紀錄。這段時間是尖沙咀、旺角兩面清場、示威者反包圍旺角警署和黃大仙警民衝突。而8月4日（周日）晚最高收視為晚上9時45分時段，收視12.2。

旺角一名街坊企在路邊觀看警方的清場行動。（李澤彤攝）

+ 6 + 5 + 4

另外，這份報告中，7月31日（周三）是颱風韋帕襲港的日子，《愛•回家之開心速遞》取得31.6點收視，是該劇開播以來第二高收視的一集，第一高是6月24日歐陽震華第一集愛回家，32.3點。