蕭敬騰8月香港演唱會　最想同粉絲講：小心梯級 !

台灣金曲歌王蕭敬騰（老蕭）將會在8月30及31日於紅館舉行《娛樂先生世界巡迴演唱會》，相隔四年再來港的老蕭非常想念香港的歌迷粉絲，所以特意拍攝一段「快問快答」的影片。若有留意老蕭平常在個人社交網站拍攝的有趣短片，相信這次的「快問快答」會令大家開懷大笑，但同時他深情地錄了一段說話給香港粉絲，竟然是說：「小心梯級！」。

老蕭發揮佢有趣本色！

蕭敬騰在問答遊戲過程中既搞鬼又精靈，意想不到他的廣東話說得相當標準，「食咗飯未?」「你有無掛住我呀?」看來為了香港演唱會已經訓練有素。不過在他腦海中揮之不去卻是一句「小心梯級！」，他解釋：「因為每次去機場（搭扶手電梯）的時候，它都會提我，很洗腦欸！」

老蕭真係好可愛。

老蕭除了叫粉絲「小心梯級！」，有「雨神」之稱的他提醒大家看演唱會時記得帶雨傘。另外他重點提示大家說：「我想大家看我，不是看手機鏡頭裏的我，這樣跟大家的互動會比較好，所以到時候不要帶手機。」他邊說就邊模仿粉絲拍他的樣子，十分惹笑。搞笑完後他變回正經的老蕭，深情地對鏡頭說：「希望大家聽完我的Show之後，可以帶著快樂與能量回家，然後有力量去實現你們的夢想。」

好期待老蕭香港站演唱會呀！

老蕭熱愛打籃球眾所周知，常常和另一位天王周杰倫（周董）相約打球，早前二人才參與一場藍球比賽，但是男人嘛，大家也明白誰也不會想說自己球技比起另外一人差，所以當被問到與好友周董誰的技術比較好時，他不認輸回答：「外線投射三分我比較準，至於比中區也可能是...我！」不知道周董聽到會不會氣死呢？