【她她她的少女時代】林凱恩第一次挑戰重戲份：今次有啲突破演出

無綫電視劇《她她她的少女時代》將於下星期一（19日）首播，周三（14日）舉行「My Gym Dream」宣傳活動，一眾演員均穿上運動服展示Sporty一面，在劇中飾演田蕊妮與曹永廉女兒的林凱恩（Iris）認為劇情很是貼地：「我飾演一個19歲嘅少女，為爸爸媽媽離婚而唔開心、去到大學好想脫離媽媽嘅制肘、又想嘗試下愛情嘅滋味，好似所有嘢都係自己經歷過咁。」

林凱恩不斷被劇組演員笑說有Baby Fat，但她自己並不是太介意。（陳順禎攝）

林凱恩在《她她她的少女時代》中戲份甚重，這也是她第一次肩負重責，在當中亦有不少突破：「平時做《愛回家之開心速遞》嘅Bonnie好少會著得少布，今次就有啲突破演出；同埋最開心係可以同好多前輩合作，個個都好錫我，好多嘢都好深刻。」當問到與眾多前輩合作會否感到壓力時，林凱恩就說：「佢哋都係好好嘅前輩，始終我都好緊張，好多場口我之前未試過咁多對白，或者係感情戲好重，佢哋都會慢慢教我點樣做好啲，感受到大家嘅愛，真係好似一家人。」

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林凱恩作為2015年香港小姐「友誼小姐」得主，亦分享了競選時的一些心得：「我覺得除咗平常心之外，最重要就係要笑，只要享受個過程，所有嘢都過得好快，因為呢段經歷係只得一次，冇乜人可以同妳去Share，除咗同妳一齊選嘅佳麗。」