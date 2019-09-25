【獅子王音樂劇】12月巡迴到香港　上演足22年成為經典的原因是？

百老匯經典音樂劇《獅子王》以1994年的《獅子王》動畫電影為基礎，並在1997年開始首演，雖然當時《獅子王》被改編為音樂劇一點也不被看好，皆因難以將暸闊的草原及種類繁多的動物呈現在舞台上。可是《獅子王》演出時至今天已經超過20載，並在超過100個城市、20個國家演出，累積全球觀眾破億、票房收入逾90億美元，是為史上唯一在全球巡迴演出六次的節目，更獲得70個國際獎項，是為人生必看的音樂劇之一。

一部成功的音樂劇需要具備什麼元素？相信作為迪士尼劇場製作－國際製作部總監的Felipe Gamba說的答案具有權威性，他說：「挑選合適、具熱情的人員參與其中；在內容和創意之間取很平衡很重要。以《獅子王》為例，我們取材自電影並轉換成舞台，所以需要尋找對的演員承接原有的內容，並賦予新生命。」

亞洲巡迴演出從台北開始、到曼谷、12月會到香港，演出團隊希望可以馬不停蹄在世界各地演出，而巡演地有很多可能性。（葉詩攝）

音樂劇《獅子王》能夠長做長有成為經典，是因為它不會一成不變，而是會隨著潮流、公演地點而調整演出內容，帶給觀眾新鮮感，駐團導演Omar Rodríguez說：「在不同地方演出會接收不同的能量，並將該國家的文化融合在表演當中，雖然是同一個《獅子王》的演出，具體上會有些在地元素的不同，例如台灣的演出把旅遊景點六福村、特色食物臭豆腐等融入演出當中；又用國語說出「謝謝」、「再見」等常用語，相信香港場的演出亦同樣會有驚喜。

迪士尼劇場製作－國際製作部總監的Felipe Gamba提到其他迪士尼動畫亦有望搬上舞台，最近的製作是《Frozen》，而他們經常想嘗試新挑戰。（葉詩攝）

+ 5 + 4 + 3

《獅子王》音樂劇的演員都具有豐富的演出經驗，除了要演技好，還需要具備歌喉；因為要扮演動物，身體的柔軟性亦甚是重要；邊唱邊跳的同時也需要體能，集齊這十八般武藝還要經過披荊斬棘、多輪面試、眾多競爭對手，過五關斬六將才得到演出機會。而當中最重要的任務就是活用面具，將自身和獅子角色融合為一體。

Q：怎樣成為主要角色？

Mthokozisi Emkay Khanyile（Mufasa）：我已經參與這個演出兩年半了，我去英格蘭面試之前去了購物、買新衣服，因為我想這是個很重要的面試日；在得知我成功得到角色後，高興得在地上大概滾了20分鐘。

Jorden Shaw（Simba）：在我面試的時候要準備戲劇和歌曲，在等候室的時候，看到6個人和我身高差不多、體型差不多，唱著同一首歌作準備，每一輪面試有少了人、有新的競爭者。

Anthony Lawrence（Scar）：有一天我收到電郵問我會不會在倫敦參與一些工作坊。Scar在音樂劇中擁有最奇妙的服裝和面具；尤其有很多在面具上的作業，他們希望我們進入到面具當中，和面具融為一體，我當時花了一個小時戴著面具像外星人般在排練室裡走動，因為我們不單用臉／表情來演戲，還要用另一張臉（面具）來演，Scar的面具是可以隨著我的動作而活動的，所以花了不少時間練習。

Amanda Kunene（Nala）：有六個月的時間，基本上一星期、或隔一個星期就有面試，最後的面試後等了差不多一個月才收到Final-call，的確花了很多時間，但花費的這些時間是合理的。《獅子王》是個有品質保證的品牌，所以要花更多時間去挑選對的人。這個經歷無論是作為主唱、作為演員都令我成長，令我了解從幕後到幕前的製作。

Q：如何維持表演狀態穩定？

Anthony Lawrence（Scar）：台北有19場演出，曾經試過103場演出，這是一個精神上的挑戰，如果一直去想「我要唱歌」而感到痛苦，你並沒有進到戲劇當中，最好的表演狀態是我不用思考任何劇情，在舞台上它自然就出來了。

Mthokozisi Emkay Khanyile（Mufasa）：下場之後需要好好休息去維持狀態，去健身房、吃對的食物，以準備之後的表演，這是一個循環。

Q：演員和面具及服裝的關係？

Amanda Kunene（Nala）：服裝是我的另一層皮膚，我在化妝的時候就準備要進入角色，使角色更美麗地在舞台上呈現在觀眾眼前。

Jorden Shaw（Simba）：在我踏上舞台的那個瞬間，需要在舞台上大幅度跑動，所以我嘗試把我的能量維持在一個強、又能控制的階段，我個人是真的很想喘大氣，但我是個獅子，我不能倒下，不能失去我的體格，要維持在一個集中的狀態。我們需要將面具和身體融合，所以需要尋找怎樣的身體活動會像獅子，我研究了巴厘島和爪哇的舞蹈動作，這些活動會令服裝和面具更栩栩如生；在排練期間就可以知道服裝有什麼限制，因為服裝和面具有一定的重量，和穿普通衣服唱歌的感覺不一樣。面具看上去甚重，但它比想像輕，大概2到2.5公斤；馬甲？就挺重，因為它是手織的。

Anthony Lawrence化身Scar需時50－55分鐘——40分鐘化妝，15分鐘穿服裝：「我的服裝重20公斤，所以我每晚都揹著20公斤。」飾演Mufasa的Mthokozisi Emkay Khanyile說：「我的服裝約重15公斤，它使我變得更強壯。」（葉詩攝）

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總括而言，說到《獅子王》音樂劇可以歷久常新的原因，音樂總監David Kreppel說：「在世界巡迴演出了二十多年，但觀眾在五年後、十年後再看，在人生不同階段、不同經歷會有不同的感受。」飾演Scar的Anthony Lawrence亦有同樣的感受：「《獅子王》是說獅子、大象、長頸鹿，但同時它也是人性的故事，每個人來看都可以自己的經歷與它連結，無論你是小孩，或是十年後再看，又會有另一種連結。」

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《獅子王》音樂劇

演出日期：2019年12月18日至2020年1月5 日

地點：亞洲國際博覽館

成人門票：$399/ $599/ $699/ $899/ $1099/ $1299/ $1399

購票熱線：31288288

網上購票：www.hkticketing.com

台灣場周邊商品：恤衫、咖啡杯、主要角色的公仔（Simba、Baby Simba、Nala、Timon、Pumbaa、Zazu、）、手鍊、鑰匙扣、Cap帽、場刊、CD等……