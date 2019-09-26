【獅子王音樂劇】幕後製作超認真　特意從外國運送33貨櫃舞台用品

在世界享譽盛名、演出至今已經超過20載的《獅子王》音樂劇今年在亞洲國家作巡迴演出，正因為製作團隊的精益求精，對於在舞台上呈現的任何細節都不馬虎，特意從外國運送33個貨櫃的舞台用品到台灣演出，規模可說十分酷大！《香港01》記者帶大家走進《獅子王》音樂劇的後台，了解更多《獅子王》面具的製作、服裝的維持和化妝的方法。

《獅子王》幕後製作超認真，任何一個細節都毫不馬虎地處理，長做長有成為經典不是沒有原因。（葉詩攝）

利用面具化身成動物

對很多人來說，將《獅子王》從電影銀幕搬上舞台似乎是不可能的任務，而當中最為困難的是要在舞台上呈現栩栩如生的獅子，製作團隊最後決定使用面具和木偶來表現動物，甚至花了一萬七千個小時去製作200個面具和動物木偶。面具使用碳纖維（Carbon Fiber）和真的動物毛髮製作；製作一個面具的模型需要三天，未包括髮型和顏色；另外還需要幾天去加頭髮，如果面具達到完整呈現的狀態大概需要十天，按面具的複雜程度而有所不同。這批面具在兩十多年前設計，到現在仍是維持一樣的設計，沒有什麼改變。

整個製作有235項道具，而大部份物料都有使用壽命及會被損耗，一個好的面具能使用一年，極其量兩年。每次演出前都有專人檢查道具的狀態，如果有任何問題就需要立刻解決。（葉詩攝）

每一個面具都是根據角色的個性度身訂做，演員需要將面具戴在頭上、與其一同演出，所以需要熟知如何活用面具，然後化身成動物的角色，觀眾才可以在舞台上看到動物和人的融合。駐團導演Omar Rodríguez說：「我們的排練需要演員配合面具一起作業，彼此磨合，這是個不能停下來的任務，去維持整個演出的質素。（演員面對的最大困難？）演員、舞蹈員和演出者都訓練有素，但這是他們第一次配以面具演出，最大的挑戰就是要活用他們的身體，並將演技運用到面具當中，使面具和演員的關係連結在同一生命上。演出者賦予面具生命；演員戴上面具，透過靈魂和動作帶出角色。」

面具配合演員的身體活動固然能使角色更栩栩如生，但記者就覺得Baby Simba是最可愛的。（葉詩攝）

+ 5 + 4 + 3

《獅子王》音樂劇團隊更有專門負責管理服裝的衣櫥部門，而整個部門有22個人，大部份是當地的工作人員：「我們帶了近800套完整的服裝過來。小修復、大修復我們都需要去做，甚至需要翻新整套服裝，這需要花費一整天或數小時。我們一星期大約花200個小時洗衣和作衣服保養，繪畫、編織、頭飾、鞋子的修復……這是很大的工作量，7時半開始演出，6時服裝就要準備好、確認每個演員都有齊服裝，演出期間亦需準備下場戲的服裝替換。

每套服裝都是為演出而設計、獨一無二，在外面市場絕對買不到，所以衣櫥部門要預先蒐羅所有所需的材料：「Little Nala的服裝最妙的是編織的腰封，它由全人手手工織成，織一件需時四星期；而且服裝有手繪的部份，所以每次清洗完都要進行補色！」而Scar的服裝與眾不同、突顯了其危險的特質：「這是我最喜歡的一套服裝，可拆成12個部份，需要配合化妝和面具一同製作。這是最重的一套服裝，重20公斤，需要花15分鐘時間穿上；因為不方便穿戴所以不會脫下來，在演出期間從頭穿到尾，這對演員來說頗具挑戰性。」

+ 8 + 7 + 6

來到化妝的部份，因為有面具作輔助，所以在妝容處理方面相對較為簡單。其中一位化妝師說：「不同動物的化妝刷和印章都經過特別設計，以節省上妝時間；簡單的妝容只需要半分鐘就可以完成，非常快捷。有些動物的妝容甚至是他們跑過來，我們（化妝師）為他們印上兩個印章，他們就可以跑走；而配角來說最複雜的妝容亦只需時1－2分鐘。主演得妝容則需要花費更多時間，最棘手的一個妝容大概是Zazu；Scar的妝容也是較為複雜的一個，原則上需要花30至40分鐘。」

《獅子王》音樂劇團隊會和當地的化妝師合作；每場公演，她大概化五個妝，包括兩名主演，其他人可能能化十個。（葉詩攝）