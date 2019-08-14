【機場集會】港台電視32破收視紀錄　《環時》記者被圍時高近4點

反對《逃犯條例》修訂的風波仍然持續，更引發多場集會、遊行和示威，不少觀眾都有收看相關新聞，以緊貼最新情況。昨晚（14/8），支持「反修例」的市民到機場參與集會，期間不但有激進示威者圍堵持內地人，更發生了警民衝突，再次引起全城關注。不少人透過直播了解事件，而港台電視32便是觀眾其中一個選擇。

不少觀眾非常關心昨晚（14/8）機場集會的情況，直接令直播的相關畫面的電視頻道收視增高。圖為內地男子被示威者綁起雙手的一刻。（余俊亮攝）

據了解，昨日晚上11點45分，港台電視32的收視高近4點，創下2014年1月13日起試播以來的新紀錄，而當時畫面正直播《環球時報》記者付國豪被示威者圍堵並搜查背囊的畫面。到了深夜12點，港台電視32仍然高企，約有3.9點。

香港電台機構傳訊及節目標準組接受《香港01》記者查詢時，未有承認和否認當晚港台電視32收視創新高的消息，也沒有提供相關收視資料：「香港電台電視頻道嘅收視率統計未及全面，所以資料僅作內部參考。」