【逃犯條例】港台門外「譴責」商台立場偏頗　示威擺烏龍　

香港反修訂《逃犯條例》風波持續，示威活動造成警民嚴重撕裂，新聞自由亦被嚴重打擊，引起各界爭議。然而，今日（14日）早上 有數十名中年人士到香港電台門外示威抗議，不過橫額上的文字卻是控訴商業電台立場偏頗，搞笑場面逗笑不少網民。

今早（14日）有數十名中年人士到香港電台門外示威抗議，並以不太標準的廣東話在港台門口大叫口號。（雷霆881《在晴朗的一天出發》Facebook專頁）

「雷霆881《在晴朗的一天出發》」Facebook專頁上載一條短片，片中一批人士以不鹹不淡的廣東話在港台門口大叫「反對暴力，還我和諧，嚴厲譴責香港電台，歪曲事實」的口號，然而手上卻舉着「強烈譴責商業電台立場偏頗」的橫額，古怪行徑令專頁管理員大感無奈，更質疑他們搞錯對象：「霞姨，呢班咩人嚟架？拎住譴責商台banner企喺港台門口抗議！聽埋佢哋嗌口號，真係抓晒頭！ 」

這批人士終於找到商台。（雷霆881《在晴朗的一天出發》Facebook專頁）

專頁後來再上載一張照片，這批示威者在烈日當空下站在商台正門拉着「強烈譴責商業電台立場偏頗」，不過他們手上所舉的標語卻是「立場與民為敵，煞停香港電台」。事實上，商台和港台電視大廈都是位於九龍塘廣播道，而實質位置亦只有一門之隔，亦難怪這批「示威者」會搞錯地方，大擺烏龍。