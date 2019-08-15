【多圖】內地網紅超強P圖驚變精靈靚樣　連身材都變成Barbie一樣

自從社交網絡發達以及P圖科技愈來愈先進之後，世界上就有大批網紅湧現了，大部分都樣靚身材正，而內地的網紅真係要幾靚有幾靚。不過這些網紅往往真人同上鏡是有很大落差的，只要不P圖，又或是關掉美顏濾鏡，就會變成要幾驚嚇有幾驚嚇了。現在早已是一個有圖有片都無真相的年代。

呢位就係內地網紅衡丹妮。(今天的衡丹妮也會快樂的微博圖片)

近日一名內地女網紅就被網民揭發了疑是她的真身，即時嚇壞了不少人。該名網紅的微博帳號是「今天的衡丹妮也會快樂的」，在她的微博上有大量她的靚相，當中有不少水着福利圖。這位衡丹妮的「靚樣」明顯是化了照濃的妝，兼且有P過圖的，是典型的內地網紅樣，她的巨眼尖鼻V煞臉，望落更是成個精靈咁樣。而她的身材亦是相當出眾，擁有儼如Barbie娃娃般極誇張的比例，十足十真人版Barbie一樣。

佢p到自己個樣成個精靈咁樣。(今天的衡丹妮也會快樂的微博圖片)

然而，她的真身卻跟相中的她完全是兩回事。網上流傳出兩張疑似是她真身的照片，真實的她身形相當之肥胖，很難想像是怎樣可以P成相中人的。網民紛紛留言喊驚話嚇破膽，表示：「確定是同一個人嗎？」、「她怎麼P的圖，背景都不變形？」、「P到只剩下胸是真的了」、「真是P圖的絕世高手」、「這是CG特投吧？」

有指呢個係佢嘅真身。(微博圖片)

點撃下圖逐格睇呢位內地網紅嘅真身，以及佢P圖後嘅「靚相」：