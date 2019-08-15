傳41歲梁靜茹簽紙與趙元同結束9年婚姻　經理人：私事不回應！

台灣「情歌天后」梁靜茹2010年與知名紅酒商人老公趙元同（Tony）結婚，2014年榮升媽媽育有一子，一家三口過得幸福，兩夫妻卻於今日（15日）突然傳出二人已簽字離婚的消息。據台灣傳媒報道，梁靜茹與Tony半年來鬧婚變，據稱是由於男方與前員工有外遇。

今日（15日）突然傳出二人已簽字離婚的消息，梁靜茹經理人表示「藝人的私事不予回應」。（視覺中國）

今年農曆新年，有台灣傳媒報道指二人去到馬爾代夫慶祝結婚9周年，未幾便驚傳婚變，據知情人士爆料指，Tony與一名前員工談婚外情才導致二人離婚的地步。對此，當時Tony嚴肅否認傳聞，不過承認與梁靜茹有吵架，並指自己沒有外遇，更沒有離婚，只是說：「夫妻吵架難免。」

梁靜茹於2010年與老公趙元同（Tony）結婚。（視覺中國）

為此，台灣傳媒曾向梁靜茹經理人了解，對方回覆：「藝人的私事不予回應，謝謝大家關心。」另外，熟悉梁靜茹與Tony兩夫妻的台灣藝人賈永婕，對於二人的離婚消息亦不作回應，僅稱他們是一起野餐的朋友。

梁靜茹有個5歲兒子。（梁靜茹IG：@fishleong616）

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