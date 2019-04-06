藝人真名曝光掀討論　馮德倫梁靜茹超貼地

眾所周知許多藝人的姓名都只是藝名來的，並不是沿用其真實姓名。就好似最近網友們先知道原來歌手梁靜茹只是藝名，起底發現她原來本名叫梁翠萍，意外地在網絡上掀起討論。同時，亦連帶其他藝人的真實姓名曝光，就好似王心凌﹑伊能靜﹑馮德倫等，當中有幾位就最特別不過，好似周迅﹑溫碧霞﹑白百何﹑張藝興，姓名有趣得很令唔少網友笑到見牙唔見眼。

梁靜茹的真實姓名掀起討論。（網上圖片）

日前有一位網友好奇心發作，就在微博上發問：「我是不是最後一個知道梁靜茹原名叫梁翠萍的人？」意外地掀起討論，沒想到原來許多人都不知道梁靜茹只是藝名來的，瞬間令唔少人驚訝連連「我現在才知道梁静茹還有原名」﹑「 我也剛知道」…覺得她本名充滿親切感，唔好聽就是「土味濃」。

王心凌叫「王君如」﹑馮德倫叫「馮進財」﹑言承旭叫「廖洋震」（網上圖片）

其實何止梁靜茹被取笑本名，網友們更一度曝光唔少明星的真實姓名一一討論，就好似王心凌叫「王君如」﹑葉童叫「李思思」﹑李玟叫「李美林」﹑言承旭叫「廖洋震」﹑明道叫「林朝章」…本名似足身邊的朋友或鄰居的名字非常貼地。但有一些姓名卻是非常突出十分有趣味，就好似影后周迅叫「周米卡」，字眼上看起來不禁令人聯想到好似卡通人物的姓名，但就親切感多一些少了一點硬朗的霸氣；白百何叫「白雪」，當然第一時間會令人聯想到白雪公主，想必她的父母希望她猶如白雪公主似的美麗動人，最終能遇上王子幸福美滿生活下去；張藝興叫「張加帥」網友們都覺得似乎太過囂張，帥上加帥還得了；而溫碧霞都市傳說都指她叫「溫啤霞」，其實她的本名叫「溫碧玉」可想而知父母將她視為家中碧玉，的確配合她的高貴氣質。而溫啤霞亦是的確她自己曾叫道的，皆因她家中有八兄弟姐妹，對上幾位姐姐姓名中間都取「啤」字，而她就覺得自己個名似乎格格不入，所以就幫自己順道改叫「溫啤霞」，可以話街坊味濃。

張藝興﹑周迅﹑白百何的真實姓名十分有趣。（視覺中國）

溫碧霞曾叫道自己溫啤霞。（網上圖片）

雖然好難想像這一些紅遍國際的大明星，姓名竟如此貼地有趣，網友們紛紛討論覺得鄉土味濃，相信只不過是一時好奇心發作而已。其實姓名好唔好聽都好都代表著父母的期望同祝福。

明星們真實姓名。（網上圖片）