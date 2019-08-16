TVB明年將推出14套劇集？　最令人期待一定係呢套續集

TVB每年都會在節目巡禮上公布將於來年播出的電視劇及自製節目，全台哪位小生花旦將被力捧，一眼便知。雖然過往節目巡禮在11月才舉行，但近日網上就流傳一份名單，列出TVB將會在2020年播出的14套劇集，當中題材廣泛，包括愛情、醫學、律政、懸疑等等。而演員陣容方面，亦不乏郭晉安、王浩信、陳展鵬、李佳芯、唐詩詠、田蕊妮等視帝視后級人馬。雖然未知這份名單的真假，但相信有不少劇集都令觀眾期待！

《白色強人》圍繞着醫療改革探討，收視口碑雙豐收。（劇照）

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《白色強人2》

由郭晉安、馬國明、李佳芯、唐詩詠等主演的《白色強人》自播出以來反應熱烈，劇情圍繞着醫療改革探討，更大膽將醫療與政治結合，成功吸引大批觀眾追看。劇集在上個月圓滿結束，飾演Kennis的Ali，在大結局生死未卜，不少網友都期待有續集。根據名單顯示，續集除了有馬明、詩詠、Ali、何廣沛、馮盈盈等原班人馬之外，還加入了蕭正楠及湯洛雯，令人期待！不過演員表就沒有安仔，而安仔在去年與TVB轉為部頭合約，因此續集沒份也是有可能的。

由李佳芯飾演的Kennis在大結局生死未卜，不少觀眾都期待開拍續集。（電視截圖）

《律政佳人》

今年3月林峯在發布會上宣布將回歸TVB拍攝《使徒行者3》，今次是他相隔多年再拍TVB劇集，不少觀眾都十分期待。日前新劇終於正式開機，他在劇中再度演「爆Seed」，與馬明有不少對手戲。如果如名單所示林峯真的參演《律政佳人》，今次將會是他繼2003年的《律政新人王》後再演律師。

林峯今年3月宣布將回歸TVB拍攝《使徒行者3》。（視覺中國）

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《疑案冤情》

有「收視福將」之稱的歐陽震華（Bobby），一向都好受觀眾歡迎。他曾演出不少專業人士的角色，尤其是他參演的查案劇最令人印象深刻，包括《洗冤錄》系列、《法證先鋒》系列、《施公奇案II》系列等。根據名單所示，《疑案冤情》是以古裝法醫為題材，除了Bobby之外，還有滕麗名、曹永廉、湯洛雯等參演，不少網民都期待Bobby再現當年在《洗冤錄》中飾演宋慈的精彩演出！

由歐陽震華主演的《洗冤錄》，絕對是經典古裝法醫劇。（電視截圖）

群姐同歐陽震華在《愛·回家之開心速遞》中合作。（資料圖片）

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對於這份名單，《香港01》曾向TVB方面查詢，對方回覆「未聽過」，讓我們拭目以待吧！