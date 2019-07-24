【十二傳說】慶祝劇集首播收視佳　林夏薇素顏拍片分享護膚心得

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由蕭正楠、林夏薇主演的TVB劇集《十二傳說》自開播以來反應不俗，劇情加入香港都市傳說，帶有懸疑色彩，吸引不少觀眾追看。飾演Dr.Poon的林夏薇，在劇中飾演大學民俗學系教授，帶着大家探秘。昨晚（23日）她在IG Post了幾段短片，素顏出鏡的她慶祝《十二傳說》首播收視達28.2點！

蕭正楠和林夏薇在《十二傳說》中一起破案。（劇照）

穿着深色睡衣、素顏示人的薇薇，在IG公布好消息：「剛收到好消息，《十二傳說》首播收視：香港28.2 澳門19.3。為感謝大家支持，那潘教授就分享一下 潘教授的日常護膚篇俾大家啦！」雖然薇薇素顏上陣，但見她皮膚白滑幼嫩，吹彈可破，狀態Fit爆！

為了慶祝劇集首播收視達28.2點，薇薇素顏出鏡拍片分享護膚心得。（IG@rosinalam）

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原來薇薇Keep住靚靚皮膚的心得就是勤敷面膜，她更即場示範敷面膜的過程。不止白滑肌膚令人羡慕，薇薇的鬆身睡衣不時滑下來，小露事業線，相當吸睛！

薇薇的鬆身睡衣不時滑落，小露事業線！（IG@rosinalam）

薇薇皮膚一向好好。（IG@rosinalam）

點擊下圖睇薇薇更多靚相：

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