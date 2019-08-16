有「綾瀨遙接班人」之稱的日本新生代演員永野芽郁，年僅20歲的她由童星出身，曾有份演出日本電影《帝一之國》，屬大熱作品，09年出道的她，基本上已經跟最紅的日本男星都有合作過。 至於為何要提起她呢？似乎年紀輕輕的永野芽郁原來都有關注香港，近日更在日本綜藝節目上疑似親身作出支持，令不少香港粉絲大為感動！

永野芽郁年紀輕輕已經極速上位。（劇照）

在日本綜藝節目《MONITORING》（人間觀察）中，永野芽郁和新田真劍佑分別扮成攝影團隊的工作人員，永野芽郁是收音師，而新田真劍佑則扮成助導，作狀地要拍訪問。不過眼利的觀眾一定睇到永野芽郁身穿黑色T恤，上面印有香港區旗、香港夜景和香港的字眼，即時令香港粉絲覺得她正在為香港人打氣！

永野芽郁身穿黑色香港區旗T恤。（Twitter圖片）

憑「仙女哭相」內地爆紅

不過同樣有人指出，永野芽郁變裝的衣服有可能是攝影團隊的工作人員幫他們揀選，不一定是出自他們自己的意願。而在中國方面，永野芽郁穿上香港區旗黑色T恤的照片已經瘋狂在微博上廣傳，顯現網民對她的舉動有所不滿，更指出︰「高流量的傳播力不應有成為某些人帶節奏煽動情緒的武器」、「今天的人間觀察節目，永野芽郁穿的這個衣服真的好嗎，在現在這節骨眼上」和「永野芽郁這個T恤是啥意思」等等。雖然永野芽郁暫時仍未開發中國市場，據網民透露，她是憑一個「仙女哭相」在內地爆紅，引起好多人關注，目前未知她會否因此而受到抵制。

據知永野芽郁憑一個「仙女哭相」在內地爆紅。（lihkg圖片）