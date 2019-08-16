梁靜茹老公以21字回應離婚傳聞　七夕蛋糕相暗藏玄機？

「情歌天后」梁靜茹與老公趙元同（Tony）結婚9年，育有5歲囝囝Anderson，一家三口非常幸福。但昨日（15日）突然傳出兩人離婚的消息，有報道指主因是老公出軌導致，婚變一事鬧得沸沸揚揚。對此Tony作出否認，表示夫妻有吵架，但絕對沒有離婚，昨晚更在Facebook以21字澄清。

梁靜茹與老公趙元同（Tony）在2010年結婚，婚後育有5歲囝囝Anderson。（視覺中國）

梁靜茹與老公今年年初到馬爾代夫慶祝結婚9周年，但日前有報道指Tony兩年前疑似出軌，被梁靜茹發現，後來雖然和好，但亦令兩人的婚姻受到考驗。昨日梁靜茹的經理人曾回覆傳媒表示：「藝人的事情我們不便回應。」而Tony昨晚就在Facebook發文：「感謝大家的關心，真的沒什麼大事，開心過生活就好。」

Tony昨晚（15日）在Facebook以21字回應離婚傳聞。（網上截圖）

梁靜茹日前Post的這張相，感覺有點孤單落寞。（微博@梁靜茹）

不過有網友發現在日前的七夕情人節，Tony在網上Post了一張蛋糕照，白色的蛋糕上，從右到左寫上「七夕」二字，但加上上面的一條線，竟拼成一個「死」字，令整個蛋糕看起來相當詭異，而Tony更寫道「沒錯」表示認同，惹來外界猜測，這個蛋糕透露兩人感情生變的信息，掀起網友熱議。

Tony在七夕Post的這張蛋糕相，惹來外界猜測意有所指。（網上圖片）