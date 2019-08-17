《延禧》純妃王媛可拍劇如玩命　開工時中毒暈低：我對都自己幾狠

內地女星王媛可因2018年出演清宮劇《延禧攻略》中的「純妃」而廣為人知，早前她在拍攝新劇《彎彎的大灣》時，因身體不適暈倒，被緊急送院，有網友遇見在醫院吊鹽水的王媛可一臉憔悴地躺在病床上，狀態不佳，但幸好並無大礙。

日前，王媛可接受橘子娛樂《新青年》的訪問，首次提及拍戲暈倒一事：「（在《彎彎的大灣》中）我是演一個漁家女，那個時候很多拍攝是在海上、漁船上的外景，因為天氣熱，吃不下飯，拍大夜，在船上拍，船上是燒柴油的機器，然後有一點柴油中毒，所以那一天到最後沒有撐住，就暈倒了。」王媛可透露，自己總共拍攝90日，每日朝早6時開工，至少工作15小時以上，期間沒有休息一日，「我是對自己蠻狠的，我害怕別人對我失望」，王媛可在片頭哽咽地講到，「在倒下的那一刻我覺得，這樣子會帶來很大的麻煩，然後你的拍攝進度有很大的影響，那天輸液輸到早晨6點，回去睡了一上午，下午依然接着去拍。」

王媛可早前被網友偶遇在醫院吊鹽水。（微博圖片）

王媛可畢業於解放軍藝術學院表演系，演技精湛，出道15年，雖然歷經低潮，曾有接近11個月無工開，只能對著鏡子練習演技，甚至一度打算轉行，但最終憑藉《延禧》彈起，堅持自己，她說：「在軍校的時候歷練了自己，像男孩子一樣去皮實（經得起折騰），包括對自己的要求更高了，責任心更強了。」

王媛可讀軍校時的照片。（視頻截圖）

《延禧攻略》之後，王媛可隨即參演了大熱劇集《香蜜沉沉燼如霜》，在劇中扮演「風神」的她也備受觀眾喜愛。不過對於自己拍戲生病的事，王媛可並不願意多提：「我是苦盡甘來型的，真的苦過，但是我現在來講，就不是特別愛去講，自己有多麼苦的經歷，因為有時候講多了，別人會覺得你在賣慘、賣苦，我想讓別人覺得我更陽光一些，所以我希望能夠去感染別人。」

據知，王媛可對工作一向敬業，有次拍戲受傷，頭部狠狠地撞到泳池底部，血流不止，入院縫了數針。但她指短短住院幾日，便立即回到劇組開工，同樣也是擔心影響拍攝進度。雖然工作人員勸她不要太拼命，但她直言這是自己的工作，是演員應該做的。

王媛可對工作相當敬業。（視頻截圖）

而她本人也在微博轉發短片，寫到：「對工作，我很珍惜現在得到的一切。不過作為一个有點擰（倔強）的白羊座，會忍不住跟自己較勁，但硬撐不提倡，下次要改進！」