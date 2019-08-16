粉絲着歌迷Tee到「聖地」打卡　林俊傑主動搭訕：可以跟妳合照嗎

新加坡知名歌手林俊傑（JJ）一向貼心，非常愛護自己的粉絲。周五（16日）在個人YouTube頻道上載一條自拍影片，內容是本月初，他和助理在台北某餐廳吃午餐，期間發現身後有個穿着林俊傑歌迷會「林距離」T恤的女粉絲，JJ相信對方是看過自己舊片，發現他曾經在餐廳出現，所以特意穿着會服前去餐廳朝聖打卡，而他便決定讓她有個驚喜。

林俊傑小心翼翼地逃避粉絲的視線，偷偷背對她們錄起Vlog片段。拍攝期間，該粉絲為了更徹底追星，更換位至林俊傑之前拍攝坐過的位置；同時這也拉近了她和真．林俊傑的距離。林俊傑一邊觀察粉絲的舉動一邊說：「我現在擔心，如果我等一下過去，她沒認出我，然後不知道我是誰怎麼辦？會不會很尷尬？她以為我去搭訕。」

林俊傑發現粉絲並小心翼翼地開始錄影。（YouTube／@JJ Lin林俊傑影片截圖）

JJ又預先在座位練習開場白：「不好意思，我可以跟妳合影嗎？」又猶豫了近兩分鐘才出動，可見他內心亦甚是緊張。JJ拿着拍攝中的手機走過去打招呼，女粉絲起初有點疑惑，再抬頭好幾秒後才反應過來，認出偶像本尊。她興奮得立即摀着臉尖叫，露出一臉不可置信的神情，眼泛淚光說：「我的天啊，太激動了！」林俊傑亦大方和粉絲握手，還一起合照，女粉絲感性告白：「謝謝你寫那麼多好聽的歌，那是我最痛苦的時候，都是聽你的歌過來的……」JJ亦連聲感謝粉絲的支持。這樣的驚喜，相信是世界上所有迷妹的同一心願！

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