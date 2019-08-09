【容祖兒演唱會】林俊傑遲回覆Joey險放棄邀約：感謝二話不說支持

容祖兒《PRETTY CRAZY》紅館演唱會來到第四場，Joey請到了行走CD林俊傑（JJ）來當嘉賓，歌迷可以聽到香港和台灣的行走CD合唱實在十分難得，只因差一點Joey便想放棄邀約：「其實呢位朋友都識咗好耐，曾經一齊喺同一間唱片公司，佢唱片嘅香港發行係我公司，所以關係就密切啲，咁呢個人作歌好叻嘅，我就決定搵佢做嘉賓啦！但估唔到我Whatsapp『Hi』完佢，佢幾日都唔應人，咁我以為佢唔想理我啦，就喺我想放棄嘅時候，佢就突然覆返我『Hi』，之後仲二話不說就應承嚟支持我！」更感慨道：「世界上有一啲朋友，即使好耐冇見，但當你需要佢嘅時候，佢都會即刻出現喺你面前，好感謝！」然後便唱着《她說》歡迎林俊傑出場。

林俊傑再晚一點回覆，歌迷就差點不能聽到二人合唱了。

合唱完第一首歌後，林俊傑表現興奮，不禁連聲驚呼，讓Joey也熱情的說：「甚麼嘛！你自己在小巨蛋也是這樣的呀！」林俊傑則解釋，自己從未在香港以四面台開唱，也表示紅館對於歌手是一個很神聖的地方，以後有機會一定設計四面台來開唱。

「今天有一個對我來說很重要的人，她也來看演唱會了！這個人就是我媽媽！她是特地從新加坡飛來的，但不是為了看我，她是為了來看祖兒！」對於林媽媽也是自己的歌迷，Joey開心的表示：「我知道呀，Auntie還帶了我很喜歡吃的斑蘭蛋糕來給我，真的很感謝！」更開玩笑的叫林俊傑下次也可以帶海南雞飯或肉骨茶來，十分饞嘴。

林俊傑說廣東話時的靦腆表情，逗得Joey和歌迷都開懷大笑。

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接着，Joey又向林俊傑提議學廣東話，他靦腆笑着說廣東話識少少，便和着廣東話和國語來說話：「（廣東話）我媽喺度，我唔可以丟架！（國語）因為我媽媽是廣東祖籍，所以廣東話講得很好，所以你要教我幾句厲害的！」接着Joey便不按牌理出牌的教導「容祖兒好靚」、「英皇娛樂好有錢」，讓歌迷笑聲不斷。當教到「砵仔糕好食」，林俊傑好奇問：「砵仔糕係咩？」Joey噗哧一笑後，更突然玩性大發說：「你講緊邊樣砵仔糕先？」林俊傑當然不明所以，在Joey一番咬耳仔解釋後，便明白大家在笑甚麼，才開心的合唱第二首歌《不為誰而作的歌》。