【中餐廳3】黃曉明因自以為是被鬧中年王子病　網友嘲諷盲目自信

內地美食真人騷節目《中餐廳》長做長有，今年已經來到第三季了，過去做了兩季的店長趙薇今次就沒有參加是次錄製，店長一職由她的好朋友黃曉明接捧。他帶領秦海璐﹑楊紫﹑王俊凱等人在意大利開餐廳，不過他的言行舉止就受到廣大網友熱議，嘲諷他實在太霸道疑有「中年王子病」，對此他本人亦大方回應認為是好事添。

黃曉明任店長,帶領大家在意大利開餐廳（《中餐廳》微博圖片）

既然一群人來到陌生地方開餐廳，自自然然是要分工合作聽取各方不同意見。不過黃曉明就似乎太獨裁，每每在討論過程中他都是不聽取他人意見，而且是自己作主指令他人該怎麼做，當中他講了許多金句添就好似：「我不要你覺得，我要我覺得。」﹑「你覺得不管用的，我覺得管用好嗎」﹑「聽我的好不好，一個人說的算，這個事情不需要討論」﹑「今天你必須要告訴我，要備甚麼，甚麼時候備完備多少」…語氣十分狂妄，唔講還以為他在拍劇添。

不少網友眼見他如此霸道的行為都大表反感，懷疑他過去被趙薇控制太有壓力，如今做到店長當然大展拳腳，但他的行為真是太霸道不願同他人多作溝通，懷疑他有「中年王子病」，網友紛紛留言：「我想打人了」﹑「他盲目自信」﹑「你是黄曉明不是許文强」﹑「看到他火直飆」…還建議請趙薇來治一治他添。

黃曉明霸道總裁上身被狂鬧「中年王子病」。（微博圖片）

對於網上的評論，黃曉明在接受內地媒體訪問時，就直認這是一件好事：「我覺得這還挺逗的，以前沒見過這個詞。但我覺得是好事啊，第一是擺脫了油膩。第二說我20多年沒變。」直言自己個性其實就是單純：「我的老師，就是我電影學院老師也說，說我到今天為止就覺得黃曉明真的是一個都不變的人，他的眼神從我看到他的第一眼開始，到今天都還是比較單純的。所以我覺得如果可以永遠保持一個比較單純的心態的話，我覺得我還是希望可以永遠保持下去。」

黃曉明指「中年王子病」其實亦是一件好事。（《中餐廳》微博圖片）