EXID Hani性感雜誌相陷整容疑雲　修圖過度還是化妝出事？

韓國逆轉女團EXID中的功神Hani，今年5月已確定不與舊東家續約，決心開展個人活動，她亦不時出席公開活動，又更新個人IG與粉絲交流。可是Hani最近參與雜誌《GRAZIA》的拍攝，竟意外陷入整容疑雲？

Hani近日成為最新一期《GRAZIA》的模特兒，身穿白色Oversize西裝外套的她，內裡只穿黑色內衣，打造出性感指數爆標的「下衣失蹤Look」。而且Hani飽滿的大紅唇，加上濃濃的眼妝，更突顯Hani充滿女人味的一面。不過對於這輯新相，不少粉絲表示認不出偶像，因而令Hani捲入整容爭議。的確照片中的Hani與以前略有不同，但只要對比她IG上的近照就會發現，相信只是化妝及修圖過度，令雜誌中Hani疑似變臉。

Hani近日再陷入整容疑雲，有粉絲直言認不出偶像。（GRAZIA）

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Hani當年因一條《Up & Down》的飯拍拯救了EXID，不少網民大讚她身材勻稱外，也有不少粉絲被Hani的「神顏」吸引住。EXID爆紅後，網上有不少Hani出道前的學生照瘋傳，可見她從小就擁有一對大眼睛及高鼻樑，絕對是一位天生美人。其後Hani再在綜藝節目上，表現大方且不造作，她豪爽的性格成功圈粉。

Hani已不是首次傳出整容，因此網上有大量舊照流傳。（Naver）

按圖睇EXID Hani出道前舊照：