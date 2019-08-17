G.E.M.鄧紫棋生日壞電話無助到喊　反而悟出人生大道理

昨日（16日）是鄧紫棋（G.E.M.）28歲生日，卻發生了一段插曲，因為她的手機壞了，令她感到徬徨無助，甚至因為電話內的回憶全都流失而流淚，但她卻因此而有一番深層次的體會。

G.E.M.昨日慶祝28歲生日，雖然手機壞了，卻令她更珍惜身邊的人。（IG圖片／gem0816 ）

G.E.M.在IG上載一張對着蛋糕許願的照片，並發表長文：「28歲生日。以往每一個生日，我都很在意到底誰是第一個發短訊給我說生日快樂的人。但昨晚從8點多開始，我的手機就一直當機，卡在開機的畫面不動。」阿G.E.M.嘗試了各種方法搶救都沒用，她指這應該是她自擁有自己的手提電話後，第一個不看手機的生日， 她本來很沮喪，覺得這個生日很倒霉。當G.E.M.拿電話去修理時，被告知手機即使有可能被修好，也可能會完全流失裏面的內容，G.E.M.指自己因為一部死物而產生徬徨的無力感，更因想像電話內的回憶全都流失而流淚。

G.E.M. 16歲出道，早前慶祝出道11年。（IG圖片／gem0816 ）

生日雖然沒有手機可看，反而令她重拾與家人最親密的相處，「但是當一踏入零時零分，身邊正跟我玩撲克牌的家人一起準時跟我說生日快樂，那一瞬間覺得，壞了手機也挺好，看不到虛擬的文字，卻讓我聽到真實而溫暖的聲音。也因為沒收到接二連三的短訊，讓我跟家人打撲克牌的時間非常的專注。我好像很久都沒有那麼專注地與家人聊天、吃飯、玩樂。 」

雖然G.E.M.差點為壞電話而喊，卻覺得這也許這是上帝美麗的安排，「我鬱悶生日居然收不到訊息，但其實那句親口說的生日快樂就在身邊；我怕流失手機裡的回憶，但其實重要的是眼前一起創造回憶的人。」