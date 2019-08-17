G.E.M.鄧紫棋生日壞電話無助到喊　反而悟出人生大道理

昨日（16日）是鄧紫棋（G.E.M.）28歲生日，卻發生了一段插曲，因為她的手機壞了，令她感到徬徨無助，甚至因為電話內的回憶全都流失而流淚，但她卻因此而有一番深層次的體會。
G.E.M.昨日慶祝28歲生日，雖然手機壞了，卻令她更珍惜身邊的人。（IG圖片／gem0816 ）
G.E.M.在IG上載一張對着蛋糕許願的照片，並發表長文：「28歲生日。以往每一個生日，我都很在意到底誰是第一個發短訊給我說生日快樂的人。但昨晚從8點多開始，我的手機就一直當機，卡在開機的畫面不動。」阿G.E.M.嘗試了各種方法搶救都沒用，她指這應該是她自擁有自己的手提電話後，第一個不看手機的生日， 她本來很沮喪，覺得這個生日很倒霉。當G.E.M.拿電話去修理時，被告知手機即使有可能被修好，也可能會完全流失裏面的內容，G.E.M.指自己因為一部死物而產生徬徨的無力感，更因想像電話內的回憶全都流失而流淚。
G.E.M. 16歲出道，早前慶祝出道11年。（IG圖片／gem0816 ）
生日雖然沒有手機可看，反而令她重拾與家人最親密的相處，「但是當一踏入零時零分，身邊正跟我玩撲克牌的家人一起準時跟我說生日快樂，那一瞬間覺得，壞了手機也挺好，看不到虛擬的文字，卻讓我聽到真實而溫暖的聲音。也因為沒收到接二連三的短訊，讓我跟家人打撲克牌的時間非常的專注。我好像很久都沒有那麼專注地與家人聊天、吃飯、玩樂。 」
雖然G.E.M.差點為壞電話而喊，卻覺得這也許這是上帝美麗的安排，「我鬱悶生日居然收不到訊息，但其實那句親口說的生日快樂就在身邊；我怕流失手機裡的回憶，但其實重要的是眼前一起創造回憶的人。」
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28歲生日。 以往每一個生日，我都很在意到底誰是第一個發短訊給我說生日快樂的人。 但昨晚從8點多開始，我的手機就一直當機，卡在開機的畫面不動。我嘗試了各種方法搶救，完全沒用。三個小時後，我完全死心了。這應該是我自中學時代擁有了自己的手提電話後，第一個不看手機（沒手機可以看）的生日。 我本來很沮喪，覺得怎麼生日那麼倒霉。但是當一踏入零時零分，身邊正跟我玩撲克牌的家人一起準時跟我說生日快樂，那一瞬間覺得，壞了手機也挺好，看不到虛擬的文字，卻讓我聽到真實而溫暖的聲音。也因為沒收到接二連三的短訊，讓我跟家人打撲克牌的時間非常的專注。我好像很久都沒有那麼專注地與家人聊天、吃飯、玩樂。 今天下午我花了一些時間跑去修手機，但這個生日好像不太幸運，反正我弄了一下午都沒有結果。我甚至被告知，我的手機即使有可能被修好，也可能會完全流失裡面的內容。說起來真是好笑，我居然因為一部死物而產生徬徨的無力感，還因為想像“如果手機裡的回憶真的全都流失”而流淚... 28歲的第一天就這樣過去。這一刻我坐在電腦前寫這一篇時，卻突然覺得也許這是上帝美麗的安排。我鬱悶生日居然收不到訊息，但其實那句親口說的生日快樂就在身邊；我怕流失手機裡的回憶，但其實重要的是眼前一起創造回憶的人；當你每天繁忙地工作，是否記得一開始是為了誰、為什麼奔馳？而當你偶爾跟身邊的人產生矛盾時，是否記得慶幸至少有人在你身邊？ 活在璀璨的世界，有時候的確容易忘了什麼人、什麼事情比較重要。今年生日想祝福自己也祝福大家：無論前方想追逐什麼，別忘了回頭看看。 #birthday #thankful #blessed #priorities #love