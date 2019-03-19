G.E.M.鄧紫棋分享「最強保濕面膜」　幾毫子搞掂：大家一定要試！

鄧紫棋（G.E.M.）最近雖然受到與經理人公司蜂鳥音樂的解約風波困擾，不過她依然做好本份，繼續巡迴演唱會。近日G.E.M.飛到加拿大，準備多倫多站的巡唱。由於當地天氣乾燥，令她的皮膚一下子無法適應，導致她臉上脫皮好幾天，G.E.M.向皮膚科醫生求救，得到一個非常簡單又極有效的保養秘技，經她本人認證，稱為「史上最強的保濕面膜」。

G.E.M.跟大家分享一個非常簡單而且有效的快速保濕方法。（影片截圖）

G.E.M.在社交平台上說：「我的皮膚變成了72歲的老太太，又敏感又脫皮，實在太恐怖了」於是她打電話給香港的皮膚科醫生求救，結果醫生就告訴她一個非常簡單的方法，持續做了幾天後，阿G.E.M.的皮膚不僅恢復狀態，而且還比到加拿大前還要好，「我的肌膚現在超級無敵滑！」叮囑大家一定要試試。

這個方法非常簡單而且有效，重點是非常非常便宜！只需要用到凡士林和紗巾。

點擊圖片看步驟：

凡士林（Vaseline）或是以精鍊石蠟（petroleum jelly）為基本成分的其它產品實際上並無潤膚功效，這些產品的真正效用就是在皮膚上形成屏障、防止水分流失。在臉上搽一層凡士林，可使保濕和抗痘產品功效倍增，而且有助於皮膚的自我修復癒合。

阿G.E.M.本身的皮膚非常敏感，試過很多品牌的護膚品都會出現臉部泛紅情況，反而這種比較簡單的方法更適合她。不過阿G.E.M.亦提醒大家這個方法不能經常說，醫生也說千萬不要過量使用這個方法，因為弄巧反拙會生痘痘，而且在香港的潮濕天氣也不太適用，尤其是油性肌膚的人一定要慎用！

G.E.M.皮膚白滑，不過她說用品牌護膚品經常導致敏感，反而天然的護膚方法最適合自己。（IG圖片）