【全民造星II】幫星二代「加辣」　花姐欽點姜濤Anson Lo再參賽

本地男子組合MIRROR成員姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）今日在尖沙嘴出席活動，席間與現場觀眾玩遊戲及唱歌。言談間提起超級英雄，才發現他們都喜歡看英雄片，問到最渴望擁有哪一種超能力時，姜濤和Anson的回答都十分「盞鬼貼地」。姜濤表示：「我諗都係蝙蝠俠最實際，因為佢好有錢，如果要超現實啲，我希望時間停止，因為可以瞓晏啲。」至於Anson就表示希望能夠隱形：「因為隱形後落街食嘢唔使換衫。」

問到姜濤和Anson最渴望擁有哪一種超能力時，他們的回答都十分「盞鬼貼地」。姜濤表示：「我諗都係蝙蝠俠最實際，因為佢好有錢，如果要超現實啲，我希望時間停止，因為可以瞓晏啲。」至於Anson就表示希望能夠隱形：「因為隱形後落街食嘢唔使換衫。」(葉志明攝)

此外，姜濤和Anson更表示他們有份參與拍攝《全民造星II》，他們被經理人花姐（《全民造星》監製黃慧君）委派去跟參加者一同參賽，Anson卻說：「即係有機會喺比賽中被foul（淘汰）走。」他們又透露現在正籌備11月推出MIRROR的全新大碟，姜濤說：「之前會先同Ian（陳卓賢）合作出另一首單曲，而且會拍MV，不過歌名暫時未諗到。」

經理人花姐欽點姜濤和Anson去跟參加者一同參賽，相信「星一代」的加入會給予其他參賽者更多挑戰及幫助，不過Anson也表示：「即係有機會喺比賽中被foul走。」(葉志明攝)

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