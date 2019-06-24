【全民造星II】首次錄影長達17小時到天光　監製花姐︰瘋狂但熱血

ViuTV大型選秀節目《全民造星II》周日（23日）第一次錄影淘汰賽，首次錄影比賽就「馬拉松式」錄足17個小時，連節目監製花姐都在IG大呼「瘋狂但熱血」！

節目監製花姐在IG Story大爆第一天錄影的「苦況」。花姐等幕後工作人員更由周日的0730做到周一的0930。（Instagram@ahfa0908）

今季節目就只有強尼「單拖」做主持，星級導師跟上一季一樣，有劉美君﹑火火和Eric Kwok。昨日在錄影廠由下午2時錄到今早7點半，足足錄了17多個小時！絕對是「馬拉松式」任務！據知，第一場淘汰賽的評判有作家兼主持黃貽興﹑導演陳詠燊﹑C君老婆DJ黃天頤﹑歌手林二汶和《造星》「師兄」MIRROR，評判團陣容豐富。

火火、Eric Kwok與劉美君3位第一屆《全民造星》的導演，於第二季繼續擔任星級導師。（梁碧玲攝）

一班參加者大合照，看來已經成為了好朋友！（Instagram@realmediummango）

而第一場比賽中，由於有3位參加者已退選，只有96個選手。第一輪比賽就直接淘汰掉36名選手，組成「60強」，而昨日公佈的「Eye Catching Idol選舉」的5個參加者︰（86）Cotton陳軍政﹑（18）Boris黃浚銘﹑（29）Tank梁德忠﹑（53）Louis王焯南和（85）酒粒仔趙敬賢已直入60強。據悉，今年第一輪的比賽跟往年一樣，設有「復活區」，跌入「復活區」的選手有機會重返60強。現在60強已誕生，相信大家都急不及待知道賽果，但由於所有人都要將賽果保密，要知道哪些人有得留低，就要留待9月底節目首播了。

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