湯洛雯再被網民集氣復合羅天宇　終極落閘：沒有在曖昧

湯洛雯以呢張相，分別喺fb同ig發文，但內容一個係「也許一次便足夠了..」一個就只得「…」。由於說法太過隱晦，加上羅天宇又以「…」回覆，令網民好多空間「補腦」。

湯洛雯同羅天宇雖然分手4年並從未公開過分手原因，但自從二人一齊《三日兩夜》後，唔少網民都大叫「復合」。而剛由峇里參加完好友朱千雪婚禮返港嘅湯洛雯，昨日突然有感而發，在fb發文表示：「也許一次便足夠了……」的同時，亦在ig發文「…」沒有任何字句，但就喺IG Story上表示「有點累的感覺…身和心…」。

莊思明同一眾網友食花生。

湯洛雯發文後，羅天宇在ig以「…」作回覆，莊思明見狀，即留言表示「唔好係到打波（摩）斯密碼。」擺明笑二人耍花槍。而唔少網民都自行「補腦」，認為湯洛雯講緊同羅天宇嘅states，於是湧現了不少留言如「第二次需要勇氣」、「給個機會別人等如給個機會自己」。雖然幻想總是美好的，但湯洛雯好快將大家帶回現實，因為佢喺ig story發文表示「…」post同羅天宇完全無關，並表示：「我澄清最後一次了，我和他現在只是好朋友，但我們真的不是復合也沒有在曖昧，將來也不會。有些東西留在過去便好。所以希望大家不要每一次我有一些淡然的post，就跟感情扯上關係。雖然現在心情真的不太好，但這真的跟此事扯不上關係，令大家誤會抱歉了。也要跟喜歡我們的網友說聲抱歉啊，不是就是不是，感謝大家的體諒。」短短幾百字，羅天宇從此成為湯洛雯的過去式。

湯洛雯抗拒同羅天宇復合。