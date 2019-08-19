L金明洙@INFINITE寫信宣布離巢：組合需要我的時候會盡全力回來

韓國男團INFINITE成員L金明洙與所屬公司Woollim娛樂的合約上星期屆滿，有台灣傳媒發現L即將舉行的台灣粉絲見面會海報上，Woollim娛樂的商標沒有出現，懷疑L與Woollim娛樂分道揚鑣。今日（19/8），L在Instagram發布親筆信，證實有關傳聞，成為繼Hoya之後，第二名離開Woollim娛樂的INFINITE成員。

L金明洙將於9月1日台灣粉絲見面會，有當地傳媒發現海報沒有出現Woollim娛樂的商標，被推測是否已經離開公司。（IG/@kim_msl）

L金明洙在Instagram發布親筆信，宣布不與Woollim娛樂續約。（IG/@kim_msl）

L在信中表示，經過深思熟慮後決定單飛， L希望能開始新的挑戰，於是決定單飛發展。L特別感謝Woollim娛樂的老闆李重燁、INFINITE以及Inspirit（INFINITE粉絲）出道9年來的陪伴，他又強調以後INFINITE有需要他的地方，他會盡全力與INFINITE成員再聚。對於INFINITE日後去向，Woollim娛樂表示，INFINITE強烈希望以組合形式活動，所以完全沒有考慮過解散，之後會和服兵役的成員商討後，再決定未來活動方向。

Woollim娛樂表示組合完全沒有打算解散，又會與服兵役的成員商討未來活動方向。（Facebook/INFINITE）

INFINITE團體變遷

+ 6 + 5 + 4

另外，L金明洙目前正考慮主演tvN新劇《烤麵包的男人》，劇集講述可以變身成人類的貓咪和獨居女子的愛情故事，如L落實演出《烤麵包的男人》，將會是他單飛後首部演出作品。

L金明洙早前與申惠善完成韓劇《僅此一次的愛情》，現正考慮拍攝新劇《烤麵包的男人》。（IG/@kim_msl）

《僅此一次的愛情》發布會