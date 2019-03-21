【PRODUCE X 101】車俊浩勁似L@INFINITE　台灣澳門練習生齊參賽

韓國Mnet選秀真人騷《PRODUCE X 101》將於5月3日首播，過往《PRODUCE 101》系列誕生人氣組合I.O.I、Wanna One和IZ*ONE，所以《PRODUCE X 101》一如以往受K-pop關注。《PRODUCE X 101》早前公開獲評為A級的練習生，供國民製作人（即韓國觀眾）挑選主題曲MV中擔任中心位置的練習生，而昨日（20/3）和今日（21/3）《PRODUCE X 101》節目組更舉行Runway Show和小型見面會，首次披露《PRODUCE X 101》全體練習生。

《PRODUCE X 101》今日舉行小型見面會。（網上圖片）

眾多練習生之中，最受歡迎的是來自Woollim娛樂的車俊浩（音譯），因為他外貌被指與同門師兄Infinite的L甚為相似，昨日在Runway Show登場後，隨即有超過20多個車俊浩的粉絲網站成立，成為韓國網絡熱話之一；此外，JYP娛樂派出尹書斌（音譯）參賽，今次是JYP娛樂繼《PRODUCE 101》Season 1派出Somi全昭彌參加之後，相隔3年再派練習生加入《PRODUCE 101》戰團。Somi全昭彌在Season 1勇奪冠軍，未知尹書斌會否再創佳績？

車俊浩是其中一位備受關注的練習生。（網上圖片）

車俊浩被指貌似INFINITE成員L。（網上圖片及資料圖片）

+ 4 + 3 + 2

除了韓國練習生外，今年亦有海外練習生參賽，曾參與《YG寶石盒》的台灣練習生王君豪、日本練習生日高（Mahiro），還有李彌談、金成延、姜碩華亦有參與《PRODUCE X 101》，惟目前為止仍未知王君豪等人是代表YG娛樂，還是個人練習生身份參賽；另外，來自澳門的蔡家豪代表GFRIEND所屬公司Source Music參賽，若蔡家豪成功出道，將會是繼U-KISS前成員亞歷山大和WayV的Hendery之後，第三名韓國出道的澳門人。蔡家豪父親是澳門人，母親是台灣人，過往在Instagram的自我介紹使用青天白日滿地紅旗，引起內地網民不滿，未知會否影響蔡家豪在《PRODUCE X 101》參賽之路。

JYP娛樂派出尹書斌參賽。（網上圖片）

王冠豪曾參與《YG寶石盒》，今次未知是否代表YG娛樂挑戰《PRODUCE X 101》。（網上圖片）

蔡家豪是首位為加入《PRODUCE 101》系列戰團的澳門練習生。（網上圖片）

蔡家豪的Instagram自我介紹標註青天白日滿地紅旗，引起內地網民不滿。或許參加節目關係，蔡家豪已刪除Instagram。（網上圖片）

王君豪與蔡家豪出席宣傳活動相片