【福布斯中國百大名人】Angelababy繼續上榜　黃曉明范冰冰齊失蹤

吳京穩奪2019「福布斯中國100名人榜」第一位。

綜合過去一年嘅工作內容、數量、作品表現、個人在其領域內嘅優異表現，而產生嘅「福布斯（Forbes）中國100名人榜」又出爐了！曾經五連冠嘅范冰冰喺經歷過逃稅風波後，今年無得上榜都實屬正常。取而代之嘅係吳京，其主演電影《流浪地球》票房46.55億元人民幣，加上過往嘅《戰狼》有不少愛國情節，形象咁正面，第一位非佢莫非。緊隨其後的係黃渤、胡歌、徐崢、周杰倫、沈騰、周冬雨、易烊千璽、楊冪以及吳亦凡。

Angelababy排14位，但老公黃曉明就未有上榜。

喺百大名人榜之中，一眾港星亦都有上榜，陳偉霆（23位）、古天樂（51位）、郭富城（56位）張學友（74位）、鄧紫棋（77位）、成龍（69）、Angelababy（14)、「Call me China man」嘅護旗手王嘉爾就排40。另外，幾位流量小生如張藝興（Lay）排11位，比前隊友鹿晗和黃子韜嘅13及35位更為厲害。今年因劇集《陳情令》成炙手可熱嘅王一博排71位，雖然李易峰(26位)、蔡徐坤(34位)有一段距離，但已經不錯。

最近走baby風嘅吳謹言排65位。

台灣藝人方面，以周杰倫第5名最強勁，男神彭于晏（38位）、舒淇（90位）、羅志祥（99位）。另外，今年因生B而停工嘅趙麗穎，雖然只係排15位，但仍然拋離老公馮紹峰88位一大截，甚至係力壓做唔停嘅迪麗熱巴(16位)。

TFBOYS中，以易烊千璽最勁排第8位、王俊凱排12位、王源排25位。