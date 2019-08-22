【多圖】范冰冰新相曬白滑修長美腿　網民驚爆未P圖真身現粗短腿

范冰冰自從於去年經歷完為期約半年的「逃稅風波」之後，近期已經開始重新投入工作，再次踏上她的演藝之路。雖然冰冰目前並未有開拍新戲或新劇，但也有出席公開活動，亦有接拍廣告，以及為雜誌進行拍攝工作等。日前她就到了醫院探訪病童，盡顯她充滿愛心的一面。這日她的工作室又發放了多張她在上海的街拍的靚相，跟大家分享冰冰的最新近況。

范冰冰日前去了探訪病童。(愛里的心微博圖片)

相中的冰冰戴上太陽眼鏡，渾身散發出星味，靚樣和Fit爆身材亦同以前一樣，無變過，而最搶眼的就是她的一身白滑肌膚，以及一對又白又修長的美腿。據悉，拍攝當天只拍了幾分鐘，很快就拍完了。不過冰冰這次的「快閃」街拍卻依然被網民野生捕獲了。有網民就將他當日剛巧見到冰冰拍照時的過程拍下，並將這些未被修圖的原相放上微博，結果與冰冰工作室所發的官方靚相差距甚遠。

冰冰官方發布的靚相。(微博圖片)

現實中的冰冰肌膚並非如此白到發光，還有她的一雙腿看來也比較短和粗壯，明顯官方靚相是有P過圖加過工，將她的一雙腿P得又長又幼又直又白滑，就連小腿的肌肉都直接P走了。有網民就留言表示：「P到有點不真實啊。」、「原來真人對腿是又粗又短的。」、「P完果然變女神了。」

被網民捕獲的冰冰真身，雙腿看來又短又粗壯。(微博圖片)

點擊下圖逐格睇冰冰未經P圖嘅原相，以及佢工作室官方微博嘅靚相。