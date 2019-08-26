【Mindhunter】聽從魔鬼指令殺人　被診患精神病竟是世紀大騙局？

犯罪懸疑劇種長久以來都深受劇迷歡迎，相信大家在煲劇過程中看到變態連環殺手犯案時，都會不禁反覆思考，到底他們為何會殺人？殺人犯究竟是天生還是後天「培養」出來的？Netflix原創懸疑偵探劇《破案神探》（Mindhunter）就能夠帶劇迷深入了解殺人犯的犯罪心態，由知名導演大衛芬查（David Fincher）監製及執導顛覆了一般的犯罪劇拍攝手法，單單靠對白及冷靜得詭異的氛圍，足已令人不寒而慄，而第二季上架一星期就獲得極高評價。

劇情主要講述FBI探員Holden Ford（Jonathan Groff飾）及Bill Tench（Holt McCallany飾）為了發展「行為側寫」，而去到獄中探訪不同連環殺人犯。（《Mindhunter》劇照）

為發展行為側寫 到獄探訪連環殺人犯

儘管科技有多昌明，人類對大腦的認知並不是完全透徹，而《Mindhunter》的背景就設定在大家對犯罪心理學未有深入理解、沒有人知道什麼是「連環殺人犯」的70年代。第一季主要講述兩位FBI探員Holden Ford（Jonathan Groff飾）及Bill Tench（Holt McCallany飾）為了發展「行為側寫」，即根據犯罪現場以及個人特徵，去分析犯罪心理狀態的方法，而到獄中探訪多位連環殺人犯。而今季的劇情發展到兩人開始應用「行為側寫」這個方式去調查亞特蘭大黑人兒童殘殺案。劇集改編自FBI探員John E. Douglas和Mark Olshaker共同創作的真實犯罪書籍《Mind Hunter: Inside FBI’s Elite Serial Crime Unit》，所以劇中所有出現過的殺人犯角色，全部都是真人真事。

飾演Son of Sam的演員Oliver Cooper，跟真人有9成相似！（影片截圖）

全紐約陷入恐慌 女性剪短頭髮免遭殃

今季繼續出現的連環殺手「BTK Killer」，令Holden及Bill束手無策，但兩人察覺到這位殺手寄信挑釁警方及設計「殺人Logo」的行為跟「Son of Sam」David Berkowitz的手法很相似，因而決定到獄中探訪這位曾令紐約陷入恐慌的殺手。

Berkowitz在1976年7月至1977年7月這一年間，總共近距離槍殺了6位女性，故一開始有「點四四口徑殺手」（.44 Caliber Killer）的稱號。由於無差別殺人案件通常發生於凌晨時分，恐慌席捲整個紐約，當時很多女性都不敢在晚上外出，甚至乎剪短頭髮來避開成為下一個目標，連夜店都沒有生意。這場持續一年的殺戮，Berkowitz無間斷地寄信挑釁警方，更嘲笑警方辦事不力。後來因為警方推測他犯案的動機是因為他憎恨女人，他直接寄信給調查案件的警長Joseph Borelli，並給自己起了「Son of Sam」這個稱號。

指鄰居家犬是3000年魔鬼 語言偽術編造世紀大騙局

殘殺女性固然恐怖，但最令人摸不著頭的，就是Berkowitz在信中寫上大量變態扭曲的字句，並指自己是聽從Sam的命令去殺人，令大家認為他是個精神病患者。當他被捕時，他曾表示口中所指的「Sam」其實是鄰居Sam Carr，Sam飼養一隻叫Harvey的黑色拉布拉多犬是個三千歲的魔鬼，命令Sam去殺人，然後將女死者的靈魂獻給魔鬼。許多精神科醫生立即判斷了Berkowitz患上妄想型精神分裂，當全城以為他是位精神病人的時候，在FBI探員John E. Douglas和Mark Olshaker的交談中，竟然承認聽從魔鬼去犯案根本是一個世紀大騙案！

Son of Sam被捕時面露笑容。（網上圖片）

遭生母拋棄 對女人懷恨在心

事實上，Berkowitz的家庭背景是形成偏差行為的主因。童年時，他發現母親其實是養母，並被告知其生母難產離世。14歲那年養母因癌症病逝，臨終前得悉生母還在世，後來在韓國服兵役時為了破處而召妓，卻不幸患上性病。直至退役回到紐約尋找生母時，發現自己其實是私生子而大受打擊，自始就覺得母親跟所有女性對待自己的方式感到憤怒，但同時卻幻想擁有她們，最後就演變成這個結局。另外，John E. Douglas在書中提到Berkowitz擁有一雙迷人的藍眼睛，聲線柔軟非常好聽，加上正職為郵差，很難想像到他會做出這些令人髮指的行為。總括而言，殺人犯根本冇樣睇，就算樣子有多友善，職業有多高尚，都有可能是殺人犯。