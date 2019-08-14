【Mindhunter】神劇正式回歸！　新登場變態殺手照樣同現實激似

犯罪懸疑劇《破案神探》（Mindhunter）自2017年在Netflix上架後，獲劇迷譽為犯罪劇史上最精彩的神劇，更在爛番茄奪得97%的超高新鮮度。這套由知名導演大衛芬查（David Fincher）監製兼指導的劇集充滿電影感，亦顛覆了過往犯罪懸疑劇的刻板印象，以文戲作主導，用簡單的肢體動作及對白來營造心寒的感覺。Netflix已經宣布第二季即將於8月16日上架，在等待新一季上架前，先回顧第一季的重點、在新一季登場的新角色和主題。

第二季即將於8月16日在Netlix上架。（劇集海報）

《Mindhunter》改編自John E. Douglas和Mark Olshaker共同創作的真實犯罪書籍《Mind Hunter: Inside FBI's Elite Serial Crime Unit》，劇情設定於大眾對犯罪心理學還未有深入了解的70年代。主要講述兩位FBI探員Holden Ford（Jonathan Groff飾）及Bill Tench（Holt McCallany飾）如何為了發展「行為側寫」，即根據犯罪現場以及個人特徵，去分析犯罪心理狀態的方法，而到獄中探訪不同的變態連環殺人犯。在探訪過程中，Holden開始了解到殺人犯的想法及犯案動機，甚至代入了殺人犯的思維，並開始懷疑自己都擁有反社會人格。

劇集第一季跟大結局都是由David Fincher執導。（劇照）

因Holden和Bill的進展良好，並開始了解到犯人的犯案動機跟犯人的成長背景有莫大關係，並擁有獨特的殺人模式。第二季的劇情發展到兩人正式加入了美國聯邦調查局暴力犯罪分析中心下的部門行為分析小組。在探訪不同犯人的過程中，兩人要追捕亞特蘭大兒童謀殺案的兇手，便約見在第一季出現的連環殺人犯Edmund Kemper（Cameron Britton飾）拆解這宗撠手的案件。另外，Holden曾表示殺人犯Son of Sam和邪教教主Charles Manson都是要探訪的對象，在預告中亦看到這兩個角色的造型。值得留意的是，Netflix所選的角色跟本人極度相似，幾乎將這些變態殺人兇手重現大家眼前。

+ 2

除了有原班人馬Jonathan Groff、Holt McCallany及飾演Wendy Carr的Anna Torv，會有參與電影《紅雀特工》的Lauren Glazier跟Anna Torv發展出一段sheshe情，還有劇集《Fringe》男演員Michael Cerveris飾演犯罪分析部門的新長官及《Empire》女演員Sierra McClain飾演跟亞特蘭大兒童謀殺案有關的角色。另外，第二季同樣都是由David Fincher指導首集和大結局，其餘有《奪命無聲》（Killing Them Softly）及《漢娜的遺言》（13 Reasons Why）的導演Andrew Domink和Carl Franklin，而Charlize Theron亦是監製之一。