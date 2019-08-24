Miley Cyrus與「雷神」細佬爭撫養權？　一個原因男方勝算更高

「雷神細佬」澳洲男星里安咸士禾夫（Liam Hemsworth）與Miley Cyrus相戀十年，但婚姻短短8個月就玩完，正在辦理離婚手續。二人一共擁有15隻寵物，包括7隻狗、兩隻馬、兩隻迷你馬、三隻貓以及一隻豬，宣布分居時Miley在聲明中表示她與里安會共同照顧寵物，但有傳Miley將會包攬所有寵物的擁有權。

Miley Cyrus早前發出離婚聲明，與Liam Hemsworth結束短暫的婚姻，有指二人的15隻寵物將全歸Miley擁有 。（Getty Images）

Miley Cyrus被外媒形容為「動物狂熱者」，與里安共同養了15隻不同種類的動物，家裡儼如一個小型動物園。雖然在離婚聲明中指二人仍然是寵物的責任父母，但有傳Miley會保留所有寵物的擁有權。

有報道指如果里安想同Miley爭「撫養權」，他可以在加州提出申請，因為根據新法例，法官會決定哪方更適合繼續飼養寵物而里安的勝算也不低。去年加州發生山火，火勢波及 Miley與里安在馬里布的豪宅，里安不顧危險，衝入火場勇救寵物。 Miley當時不在家中，而里安的英勇行為令她非常感動，更曾向傳媒表示比以前更愛對方，可惜這段婚姻最後還是走不下去。

此情不再......（IG圖片／liamhemsworth ）