Miley Cyrus與「雷神弟」肯定復合無望？　戀愛專家指出關鍵原因

Miley Cyrus與Liam Hemsworth分分合合快10年，才結婚8個月就離異，兩性關係專家Holly Bartter推論他們不會再復合，而會各自在別人身上找到長久穩定的新感情。

Holly Bartter參與投資成立大型約會網站Matchsmith，對於男女互動極有心得。她認為Liam Hemsworth與Miley Cyrus因合演電影《The Last Song》戲假情真，但在交往過程中一度分手數年才又復合，就是他們很難白頭偕老的徵兆，理由是彼此之間的差異曾經大到無法繼續在一起，事隔多年，也無法保證歧異已經消失，果真婚姻撐不到一年就結束。

Miley Cyrus、Liam Hemsworth於《The Last Song》戲假情真。（《The Last Song》劇照）

Holly Bartter分析，Miley Cyrus演藝事業橫跨戲劇與音樂，常常活在公眾眼光下，她的個性似乎也對一舉一動都受到外界高度關注樂在其中，Liam Hemsworth和兩位哥哥—《西部世界》Luke Hemsworth、「雷神」Chris Hemsworth雖然是著名的演藝圈三兄弟，卻沒有那麼高調，試圖在公領域和私生活間求取平衡，難免對Miley Cyrus的作風難以茍同。

再加上Holly Bartter以為Miley Cyrus現階段還在尋找真正的自我，不想被綁死在一段關係之中，在離婚後雖然很快就與話題家族Kardashian姊妹的前繼父之子Brody Jenner的前妻Kaitlynn Carter約會，卻沒有認真，顯然是早對Liam Hemsworth心灰意冷，急於在旁人身上尋找戀愛的火花，讓她和Liam Hemsworth復合的可能性微乎其微。

Kaitlynn Carter（右）被傳是Miley Cyrus、Liam Hemsworth之間的第三者。（IG@kaitlynn）

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倒是Miley Cyrus的新歡為女性，並不構成很重要的因素，她過往交往對象男女皆有，大家都知道她兩性都可以，並不是為再回去和女性在一起而對Liam Hemsworth失去感覺，反而因為她不再困在一段異性戀的關係中，可以更自由地表現對同性的傾慕、自在做自己。

Miley Cyrus過往交往對象男女皆有。（IG@mileycyrus）

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