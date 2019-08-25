秀智出道首染「紅蔥頭」獲好評　着全智賢同款連身裙曬美腿

秀智（Suzy）前天（23日）在韓國出席美容品牌活動，因穿着與全智賢同款的連身短裙而成為焦點。眼利的粉絲更發現，秀智出道9年來首次以紅髮示人，大獲好評外，她的美顏又一次成功震撼粉絲。

前天秀智以新髮型現身活動，可見她把原本啡色的長髮染上深紅色，低調得來又突顯她的白皮膚。而秀智換新髮型的消息，亦快速傳到粉絲的耳中，成為媒體及粉絲的焦點。昨天秀智則在個人IG上傳兩張美照，問粉絲「把頭髮染成紅蔥頭色，覺得怎樣？」，不少粉絲大讚她的新髮色外，更有人講到「Suzy就是完美」，更要求她下次嘗試藍色的髮色。

秀智更新IG，問粉絲覺得「紅蔥頭」如何。（IG/@skuukzky）

而前天秀智身穿的連身裙，亦因全智賢曾經着用而成為焦點。二人穿着的長袖連身短裙來自品牌BALMAIN，今年5月全智賢穿着的為黑白色千鳥格紋款，而Suzy則選擇了全黑色的款式大曬美腿。當時全智賢配搭黑色太陽眼鏡現身，被讚女皇氣場十足，而秀智的打扮則走成熟斯文風，可見同一件衣服在不同人的身上，感覺也非常不一樣。

秀智身穿的連身裙，全智賢亦曾於5月着過。（IG/@kdrama_fashion）