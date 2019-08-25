【流行經典50年】男藝人還原郭富城金曲　震驚網民成無綫隱世歌手

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

無綫音樂綜藝節目《流行經典50年》早前就換了新班底的主持，現在由胡楓、陳敏之、鄭俊弘和譚嘉儀為常規主持，但節目性質和內容就跟之前一樣，邀請流行曲歌手演出精彩金曲，也不時請到一些演員出身的藝人到節目的「我不是歌手」環節演唱，今次請到的無綫藝人演繹90年代「四大天王」之一的郭富城的金曲，唱功竟然跟原唱超神似，更被網民大讚「估佢唔到」！

郭富城為大家帶來首首金曲。（視覺中國）

說的就是林子善！他在節目中「我不是歌手」的環節唱出郭富城的經典金曲《愛的呼喚》，歌曲是郭富城的成名作之一，要挑戰天王的歌曲，當然難度也不少，不過林子善的表現無論聲線﹑輕重聲的力度和停頓位都跟原唱超似，連網民都話「成個郭富城咁」！又有人激讚︰「真係估佢唔到，超班了」和「唱得很好聽」等等，不過都有人指他「點解要刻意模仿原唱者，係唔係模仿大賽？」，認為他故意模仿原唱而失去個人特色。但其實以演員出身的藝人來說，著實是令人有驚喜！

說的就是無綫演員林子善在《流行經典50年》的表演！（影片截圖）

《愛的呼喚》是郭富城在1997年推出的歌曲，歌曲由小美作詞﹑譚國政作曲和編曲，這首歌成為郭富城歌唱生涯的最重要歌曲之一，為他帶來首個「最受歡迎男歌星」獎項，這歌也奪得了「叱吒至尊歌曲大獎」，當年唱到街知巷聞，紅極一時，及後也吸引了不少歌星藝人翻唱。

即刻點擊以下連結睇睇林子善嘅演繹啦︰

點擊下圖睇吓更多天王郭富城嘅舞台表演︰

+5
+4
+3
【流行經典50年】譚嘉儀加入做節目主持引起討論︰我會繼續努力
【流行經典50年】最經典千禧年前後男女合唱歌　十首唱K必點歌
【流行經典50年】「我不是歌手」位位唱得　十個竟然有四名主持人
【流行經典50年】胡楓接棒主持　盤點「家燕姐年代」十大經典演出
【流行經典50年】必聽6位台灣經典歌手　你又記唔記得佢哋？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。