39歲容祖兒傳搭上王菀之已婚叔仔Gavin So　外表激似梁競徽

Gavin So的側面有7分似梁烈唯（梁競徽）！（Instagram：@gso）

39歲容祖兒（Joey）自從與劉浩龍分手回復單身後，今日（26日）傳出與王菀之的已婚叔仔Gavin So同遊日本疑似拍拖的消息。該報導指，Joey原本打算在6月16日與Gavin So去為期14日的泰國旅行，不過最後在出發前一星期取消。之後兩人在7月11日補祝生日，二人更被拍到前後腳現身機場，去日本東京旅行玩四日三夜。回香港時，Gavin So還特意乘搭一班比Joey更遲到港的航班，希望避過傳媒的追訪。

容祖兒在Gavin的Instagram留下一個心心的emoji。（Instagram：@gso）

據稱，Gavin So已經是有婦之夫，有一個兒子，於一個連鎖食店擔任高層，外形陽光喜歡運動，更有7分似梁烈唯（梁競徽）！外表煞食的他除了是王菀之的叔仔，更是「figure王」Eric So的弟弟，因此與不少圈中人甚有交情。更有指他曾介入湯怡與洪卓立之間的戀情，不過霍汶希（Mani）當時極力否認湯怡與Gavin的緋聞。

Gavin（右一）經常出席容祖兒（左二）的聚會。（Instagram：@gso）

Gavin經常在IG上po同明星的合照，點擊下面圖輯睇吓有邊個？

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有知情人士透露，Joey與Gavin So的戀情已經維持了半年左右，近來由於Joey要忙於排練演唱會，沒有時間拍拖，Gavin So只能在演唱會台下望住Joey。不過，18場的演唱會他幾乎晚晚都有現身支持，十足男主人姿態。二人的秘戀消息傳出後，Gavin回應傳媒時否認，不過卻沒有回應二人究竟是什麼關係。至於他會否與太太離婚，他則保持緘默，稱自己「冇嘢講」，就馬上收線。

疑似容祖兒新歡Gavin So（右）是運動健將，經常跑步。（Instagram：@gso）