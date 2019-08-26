容祖兒否認秘戀有婦之夫Gavin So　堅稱自己仍然單身盼獲介紹筍盤

容祖兒（Joey）自從年頭與劉浩龍分手後，感情狀況一直備受傳媒關注，早前與楊政龍的緋聞亦只是虛傳，今日（26日）有傳媒大爆Joey與王菀之的已婚叔仔Gavin So秘戀半年。不但被影到前後腳出國去日本旅行，回到香港後兩人更多次幽會，關係撲朔迷離。

Joey自從年頭與劉浩龍分手後，感情狀況一直備受傳媒關注。（容祖兒IG：@yungchoyee）

據稱，Joey與Gavin見面時十分小心謹慎，不但由出發到返港都必定前後腳行動，在約會時Joey更會全程戴漁夫帽和口罩遮掩，去到哪裡都東張西望，為免被旁人認出。Joey與Gavin在街上的行動感覺偷摸，令人倍加懷疑兩人關係匪淺。

39歲容祖兒傳搭上王菀之已婚叔仔Gavin So 外表激似梁競徽

Gavin So有點像梁烈唯（梁競徽）。（Gavin So Instagram：@gso）

有指Joey與Gavin So（右一）秘戀半年。（Gavin So Instagram：@gso）

今日傳出兩人的戀愛消息後，Joey於下午用文字回應傳媒否認緋聞，並澄清自己現時仍然是單身，Gavin只是自己其中一個兄弟。她笑言將他拖下水很不好意思，並表示絕對沒有與對方發展的機會。外界一向對Joey的感情狀況十分關注，Joey亦拍心口向大家承諾有好消息必定會告訴大家，並呼籲大家為她介紹筍盤。

Joey澄清自己現時仍然是單身。（容祖兒IG：@yungchoyee）