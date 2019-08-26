國際影視串流平台兩大巨擘 ── HBO與Netflix近年競爭愈見激烈，來到2019年，「劇集戰線」經已由歐美伸延至台灣！今年3月，HBO那邊憑《我們與惡的距離》先拔頭籌，大結局（第10集）於台灣收視高達3.4，幾位主角 ── 賈靜雯、吳慷仁、溫昇豪、林哲熹等人氣再升，而播映期間掀起的追劇潮更一度席捲香港。至於另一套皇牌、由郭雪瑤主演的《通靈少女2》亦將在10月首播，至於宥勝和林予晞擔正的《戒指流浪記》，日前在台北舉行開拍記者會，預計2020年首播。

對手攻勢接二連三，反觀「一哥」Netflix於上半年似乎沒甚動靜，直至今天（26/8），他們終於在台北舉行的記者會上，宣布首批合共三齣華語原創劇集即將上架，打響頭炮的是由陳映蓉執導的《罪夢者》，將於今年10月31日首播；而吳子雲執導的《極道千金》，上架日子為今年12月6日；至於郭修篆和何宇恆聯合執導的《彼岸之嫁》，要等到2020年1月才面世。

《追夢者》 演員一覽，由左至右分別為：陸一龍、許光漢、郭子乾、范曉萱、張孝全、章立衡、賈靜雯、王柏傑、周洺甫，以及導演陳映蓉。（Netflix提供）

Netflix 首部華語自製原創影集《罪夢者》2018年10月在台北舉行開拍記者會。（Netflix提供）

張孝全《罪夢者》首次演黑道角色 為入戲做田野調查

《罪夢者》是Netflix首次製作華語市場而開拍的原創劇集，有關消息於去年11月初在新加坡舉辦的亞洲內容大會「See What's Next: Asia 2018」率先公布，更在活動期間播放部份片花，演員陣容計有張孝全、賈靜雯、范曉萱、王柏傑、劉子千、周洺甫和許光漢等等等，全劇均在台灣北部取景，是一套糅合台灣黑幫、兄弟情與逃獄元素的劇集。

故事講述死刑犯阿全（張孝全飾）已入獄10年，在漫長等待自己死亡的日子裏，某天突然聽聞他與太太（賈靜雯飾）的妻子所生的兒子遭綁架，為救回兒子及保護家人，阿全決定策劃逃獄，卻發現自己已身陷更危險的計謀之中。導演陳映蓉曾在去年舉行的開拍記者會上透露，《罪夢者》是關於一個犯罪的人不斷發夢的故事，那些夢帶給他關於自己曾犯下案件的線索和啟示，因此有了逃獄計劃。張孝全在同一場合則說，阿全是他第一次飾演的黑道角色，事前特別跟導演一起做了一些田野調查，親自拜訪江湖大佬，跟他們吃飯、喝酒、聊天，掌握他們說話時的神緒，冀演繹時更加自然。

《罪夢者》是一套糅合台灣黑幫、兄弟情與逃獄元素的劇集，張孝全、王柏傑與周洺甫為了飾演囚犯需要鏟青，開拍前更一起跟導演去做了一些田野調查，與曾經有過這類經驗的江湖人士吃飯、喝酒、聊天，掌握他們說話的神髓。（Netflix提供）

「比悲傷男神」劉以豪擔正 《極道千金》演性格古怪巨星

第二套華語劇《極道千金》的導演是吳子雲，其實他早已憑筆名藤井樹在台灣流行小說界闖出名堂，《極》劇將會是他繼電影《六弄咖啡館》（2016）之後，另一套同時身兼編導於一身的影視作品。此劇由去年憑電影《比悲傷更悲傷的故事》而榮升新一代台灣男神的劉以豪擔正，女主角則是曾主演偶像劇《浮士德的微笑》的劉奕兒，其他演員計有蔡詩韻、曹佑寧、張再興、黃仲崑、天心和洪言翔，劇集分別於台北和高雄市取景。

這是一個關於少女追星的故事！一個從小就在黑道爸爸庇蔭下長大的女孩安琪（劉奕兒飾），長相甜美但性格強悍，因為鍾情於個性古怪的當紅巨星徐逸航（劉以豪飾），不理父親反對，決定要成為與徐逸航傳出緋聞的女星 ── 凌雲的貼身保鑣，一心只希望能與偶像近距離接觸，至於由誰飾演凌雲，Netflix暫時仍未透露。而劉奕兒在年初時已透露，她在劇中將有大量動作場面，所以開鏡前已預先接受特訓，希望能在劇中一展好身手。

《極道千金》演員陣容，由左至右，分別為導演吳子雲、劉以豪、劉奕兒、曹佑寧、莊淳淳。（Netflix提供）

金鐘視帝、后聯手 《彼岸之嫁》回到馬六甲殖民時代

2020年1月才上架的《彼岸之嫁》，由何宇恆和郭修篆擔任導演，他倆同樣來自馬來西亞，前者曾執導惠英紅主演的電影《心魔》（2009），後者多年來一直主力拍攝商業廣告，近年來轉型拍戲，去年憑他第一套長篇電影《光》獲得好評。演員卡士包括《非分熟女》男主角兼台灣金鐘視帝吳慷仁，女主角則是他在台劇《出境事務所》的舊拍檔、去年憑劇集《台北歌手》於金鐘奬奪視后的黃姵嘉，還有馬來西亞演員田士廣，以及有份演出《黑鏡》（Black Mirror）第五季以及電影《水行俠》（Aquaman）的華裔演員林路迪。

劇本改編自旅美華裔作家朱洋熹（Yangsze Choo）的英文小說《鬼新娘》（Ghost Bride），故事設定於1890年殖民時期的馬六甲，女主角麗蘭（黃姵嘉飾）面臨林氏望族所提出的一門不尋常婚約而陷入進退兩難的局面。林氏意欲為過世的兒子與麗蘭舉行冥婚，若她不願委身嫁給鬼魂，她的家族將會面對龐大的債務危機。一心想要逃婚的麗蘭卻發現自己已捲入一宗神祕謀殺案和涉及陰陽兩界的神秘事件。此劇除了在馬來西亞拍外景，亦在鄰近接壤新加坡邊境的柔佛市Pinewood Iskandar Malaysia Studio搭建龐大廠景。