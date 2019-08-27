香港特區政府因為擬修訂《逃犯條例》而引起廣大市民不滿，引發了連串的「反修例運動」，包括大型遊行、示威和抗議行動等，更多次導致嚴重警民衝突，示威者向政府提出了五大訴求，不過特首至今一直沒有明確回應。

這段非常時期，藝人阮民安（Tommy）都有在facebook和IG上發聲表態，更多次參與遊行，拒絕做「鍵盤戰士」，立場鮮明。早前他又上載了用右遮眼的照片響應「Eye for Hong Kong」，抗議警察濫暴，導致一名少女疑被警察用布袋彈射爆眼。上周五（23/8）他也有現身旺角，參與「香港之路」，與市民一起在街上築起人鏈。

Tommy響應「Eye4HK」行動。（阮民安FB圖片）

深夜發千字長文反擊「抽水」指控 不怕失去內地市場

Tommy絕對是身體力行去支持這場抗爭，他甚至網紅太太Eva因此成為內地網民追擊目標，在微博上屢被留言攻擊，斥責他們是「港獨」的支持者，揚言要抵制他們。Tommy還被網民質疑他想借支持抗爭來博翻身博上位博見報提升人氣，指他不過是在抽水。周一晚（26/8）深夜，他就此於個人FB專頁發表千字長文，剖白自己的想法和感受，以〈我很窮，我愛人民幣，但我更愛香港〉為題，反擊上述指控，明言無懼遭受打壓以及失去內地市場，強調雞蛋與高牆，他一定是站在雞蛋那一方。

Tommy多次上街支持抗爭，上周五（23/8）更現身旺角參與「香港之路」運動，與市民一起築人鏈。（阮民安FB圖片）

〈我很窮，我愛人民幣，但我更愛香港〉原文如下：

呢個po會有點長，圖有點多，希望可以阻大家少少時間，認真睇曬佢！

由我開始俾大家關注到我支持今次呢個抗爭運動之後，大家都對我好好，但亦都有一個聲音就係：「佢梗係想靠呢次博翻身啦，佢都無野輸，有咩所謂，佢連搵大陸錢嘅資格都無呀！」

咁我覺得今次支持運動嘅重點，絕對唔會係放喺自己嘅感受呢個點度，所以我一路都無擺係心，繼續發聲，繼續每一刻都關注，身體力行支持！

直至琴日終於發生變化，就係突然間有大班大陸網民不停Cap我Facebook圖（可能呢篇文佢地都準備Cap，大家可以留言同佢地say個hi ）去我老婆Eva嘅微博，話我地支持港獨，然後攻擊佢，攻擊我！

咁既然係咁，我不如就一次過喺度將我心底嘅想法，我預計嘅損失同大家分享一下！

自從2012年開始，我就已經擔任住Eva經理人嘅角色，喺幕後為佢打點一切！呢7年入面我地由兩個個體變成一家四口，一步一腳印，營營役役咁將我地嘅生意 利用網路平台擴展到世界唔同嘅地方，包括 日本、台灣、新加坡、馬來西亞、美國，當然唔少得中國大陸！

因為Eva喺微博有大概25萬人follow佢，加埋佢嘅Style ，所以喺大陸一路都有好多工作，而喺大陸，我地嘅工作範圍包括（想清楚ーD可以睇埋下面D相)幫唔同產品出po宣傳，幫國際品牌官方影宣傳相，Fashion Show，電視台嘉賓，拍綜藝節目，品牌聯乘等，只要我地繼續好好咁做，唔好講咁多野，淨係靠呢D Job已經夠我地一家四口過唔會太好但亦一定唔差嘅生活！

仲有一樣嘢要講就係：正正嚟緊嘅9月14號，我哋自己第一次投資，EVA嘅自家品牌就會喺東京Laforet正式發佈，之後就會全世界發行，而最大嘅入貨地區一定喺大陸，而我地喺大陸處理品牌發行嘅負責人，係一個大陸最大嘅時裝公司高層（佢公司係帶頭將Undercover全國下架），我地喺大陸嘅Backup其實好好！

而因為我上年開始做返好多幕前工作，佢已經話要幫我安排上大陸嘅綜藝節目，發展下，賺下錢！但就唔好喺件事上面表任何態啦，以一個大家認為想翻身嘅我，理應乖乖收聲，甚至表態愛國！

但6月9號之後，見到香港人嘅團結，我已經忍唔住去開始公開表態支持(因為從來都係支持)，之後612、71、721等事件，直到今日呢個狀態，您地估下我知唔知道高調發聲後將會損失D咩？

我可能會失去一個龐大嘅大陸市場。咁點解我要咁做？可能係蠢...但其實，係良知！香港依家發生咁大件不公平不公義嘅事，要我為左賺錢而選擇扮不見不聞，甚至跪低表態愛國，支持警察打香港人，做什麼護旗手，對唔住，我做唔到！

當然對比起每一個手足受傷、犧牲、被捕，都係嗰句，我呢D損失，算得咩！

我依然相信，香港地靠我哋自己都一定可以撐得翻起自己，點解一定要靠大陸我地先搵到食，先做到生意，先搵到錢？我唔認為係咁！

雞蛋與高牆，我一定喺雞蛋呢邊！！！香港人加油！共勉之

Tommy的網紅太太Eva亦被內地網民留言攻擊和抵制。(IG@eva_pinkland圖片)

點暫擊下圖逐格睇Tommy於FB poat嘅內地網民攻擊言論：

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以下仲有Tommy嘅fb post以及佢同佢太太Eva嘅相：