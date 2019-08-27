【Mindhunter】38年懸案兇手竟逍遙法外？　FBI探員：至少盡過力

獲譽為犯罪神劇的Netflix原創懸疑偵探劇《破案神探》（Mindhunter）第二季相隔兩年終於回歸，上架近兩星期仍在爛番茄保持100%新鮮度！今季仍然由導演大衛芬查（David Fincher）監製兼執導，劇集有濃厚電影感，跟首季不同的，就是今次少了探訪連環殺人犯，而加入利用行為側寫去緝拿兇手的主線──「亞特蘭大黑人男童殘殺案」。

《Mindhunter》於8月16日在Netflix上架。（劇集海報）

在1979年至1981年期間，有至少29名男童和青少年在白人跟黑人共融的美國亞特蘭大市街上無故消失，隔一段時間就會發現他們的屍體。這些慘案的死者全部都是非裔美國人，大部份都是被勒死或遭利刃刺死，平均每個月至少有一位男童遭殘殺。亞特蘭大市警方一直都束手無策，因為是黑人男童被殺，當時市民及警方一致認為是白人至上主義的「3K黨」（Ku Klux Klan，簡稱：KKK）的所做所為。

當時FBI探員John E. Douglas（劇中角色Holden Ford的原型）協助調查這宗震撼全美國的案件，他靠行為側寫而斷定了兇手很大機會是年齡介乎20至30歲、家中有飼養狗隻的本地黑人男性。直至1981年5月22日凌晨，在亞特蘭大市Chattahoochee河一座橋上進行監視時聽到巨響，及後看到一輛汽車疾馳而去，於是上前截查到23歲的黑人疑兇Wayne Williams。

報稱音樂製作人的Wayne Williams表示正去試鏡的路上，雖然警方對他感可疑，但因為缺乏證據的情況底下，只好讓他離開。而數天後，警方在河的下游位置發現一名27歲男子Nathaniel Cater的裸屍，便立即對Wayne正式展開了調查。Wayne是亞特蘭大本地人，父母均為教師，經過蒐證後，在家中發現19組跟受害者身上吻合的地氈纖維和毛髮，並於同年1981年6月將其逮捕。

由被捕至審訊期間，Wayne一度聲稱自己是無辜的，但由於有目擊證人指他跟死者生前見過面，以及Wayne所口述自己行蹤的證供前後矛盾，陪審團一致認為Wayne謀殺罪名成立，並判處終身監禁。很可惜，因為證據不足，Wayne只被控兩宗成年人謀殺案。同時，有部份受害者家屬因為撐自己人的原因，認為Wayne不是殺人犯，而是亞特蘭大警方聯同FBI為了避免黑人跟白人的種族衝突，才將罪行推到他身上。

雖然警方及FBI探員John E. Douglas都知道Wayne根本就是兇手，但由於沒有足夠證據他就是殺掉29名男童的兇手，迫於無奈接受現實。同時，Wayne就利用這一點在2004年上訴，嘗試將罪名推給3K黨來脫身。隨後一年，有報告指出3K黨成員Charles T. Sanders與兩位兄弟曾在電話中贊成將黑人小童殺掉，最後因3人都通過了測謊測試而結束調查。最重要的就是，Wayne被捕後就沒有再發生過任何男童兇殺案。

另外，《Mindhunter》是改編自John E. Douglas和Mark Olshaker共同創作的真實犯罪書籍《Mind Hunter: Inside FBI's Elite Serial Crime Unit》，書中亦有提及此案件。John在書中表示法醫和行為證據最終鎖定Wayne Williams是亞特蘭大殺童案中11名青年的兇手，不過因為證據不是100%指證他殺害29名死者而感到遺憾，但至少自己跟警方都盡力過。