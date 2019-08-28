【後生仔傾吓偈】馮盈盈分享日本家電初體驗　麥明詩：噴到唔處女

麥明詩希望屋企裝修一切從簡，尤其係唔需要電動窗簾同埋好靚嘅牆紙，結果以上兩嘢樣，都出現喺FYY新屋之中……6號仲笑言「其實你屋企有幾大?行兩步就閂到窗簾。」

最新一集《後生仔傾吓偈》以「裝修迷思」為題，剛剛同男友寶寶成功置業嘅馮盈盈自然有唔少嘢可以發表，提到裝修重點時，FYY話將重心放喺客飯廳，並指一定要有雲石加金線嘅feature wall，另加「玻璃北歐簡約風吊燈、圓形燈糟 配氣氛燈、雲石檯、鏡櫃」。成年事，猶如6號所講:「土豪」。但FYY就完全唔認同，並強調屋企一定要有雲石飯檯、雲石茶几、櫃要係雲石面、同埋一定要有雲石嘅feature wall……點解一定要有feature wall呢?FYY解釋係想多風格地影贊助商品，絕對係工作需要。

麥明詩對噴水式廁所十分好奇，如果唔係，都唔會問得出「會唔會好high」、「會唔會令你有啲反應？」

至於6號嘅裝修重點，佢就話一定係要有噴水廁所，並謂每次去日本旅行時，最享受馬桶噴水嘅感覺。講到噴水式廁所，FYY就話新屋都有一個。「其實我去咗咁多次日本旅行都無用過，因為覺得喺共工地方用有啲擔心，所以裝左喺屋企，第一日搬入去就就嚟個處女下海式初體驗，點知……」未待FYY講完，麥明詩就話:「噴到唔處女。」搞到FYY完全唔知可以點接落去。

FYY要求屋企要有大量雲石雲石同雲石……結果被6號笑指係土豪。

FYY之後繼續分享噴水式廁所嘅用後感，不時大讚好舒服，又指「啲水柱暖暖哋，你可以揀噴前噴後……」呢個時候，麥明詩又忍唔住問「會唔會令你有啲反應？」似乎有意將話題成人化，但可惜嘅係，FYY竟然一時接唔到招，「嗯」完一輪之後，才表示「個反應係令你覺得自己好乾淨」，但麥明詩並未有因而放棄，繼續問「會唔會好high」，似乎覺得呢個噴水式廁所有多個不同嘅用途……眼見麥明詩不停「成人化」，最後連6號都忍唔住出聲話「個水柱都可以射到好high」作為總結。