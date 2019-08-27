傳李佳芯被雪藏 《BB來了2》　拍檔黎諾懿：我哋會坐低傾吓偈

黎諾懿周二（27日）為無綫新綜藝節目《長命不老》錄影，節目中諾懿將會做主持，跟大家探討一下有關健康的話題。諾懿笑指自己年紀大了，也要吃得健康點、清淡點。另外，諾懿的囝囝黎峰睿轉眼間已經兩歲多，開始上學了，他爆峰峰的性格像一個小公關，好活潑外向，所以並不擔心他返學會哭，反而擔心他會欺負同學仔，他笑說：「我個仔個性格，唔知係咪似我呢，比較大佬少少，鍾意管人，所以我成日都叫老師叮囑佢，唔好畀佢打到小朋友啊。」

諾懿今次為節目《長命不老》擔任主持。（葉志明攝）

諾懿近來本來會出街的新劇《C9特工》，臨時被抽起，延期播出，主演的他就笑言：「咁樣仲好。」他解釋因為本來定在8點半播《街坊財爺》，9點半就播《C9特工》，然後再播《長生不老》，剛好三個節目他都有份，他指如果照這樣安排，觀眾由8點半到11點都看到他，就「唔係咁好」，現在《C9特工》暫時抽起反而是一個好美麗的安排。

諾懿表示自己和太太都想追多個女，但都要看上天的安排。（葉志明攝）

而藝人李佳芯（Ali）近日疑捲入風波，傳她被公司抽起劇集及易角，當中《BB來了2》也疑受影響，作為Ali在劇中的拍檔，諾懿就表示：「其實我第一次收到《BB來了2》點解會延後嘅原因呢就係因為佳芯要拍《踩過界2》，所以我哋得兩個月嘅時間拍《BB來了2》嘅25集係冇可能拍得完，所以第一次延後就到二月尾，等佳芯完成《踩過界2》先，但依家坊間有好多傳言，呢啲傳言我未知真定假，我都要等Ali開完《愛美麗狂想曲》同埋我開完呢個綜藝，我會上去劇組問問究竟有咩安排，所有嘢會係點，我應承大家，當我知道確實嘅消息，再同大家講。」諾懿指都有關心一下Ali，他說：「都係要等佢拍完《愛美麗》，我哋就會坐低慢慢傾吓偈，睇吓究竟發生咗啲咩事啊、傳言係真定假，但係佢而家開緊工嘅時候，就等佢夠精神我哋先慢慢傾。」