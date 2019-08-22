李佳芯疑網上留言拖累　傳遭無綫雪藏：只會做好手頭上嘅工作

近日電視城內瘋傳李佳芯疑遭雪藏的消息，據知可能與她近月在社交媒體上發文抒發有關，有傳因網民將Ali的留言無限聯想放大，將香港示威運動扯上關係並留言唾罵，隨即Ali在微博留言澄清說：「有關『港獨』的指控，這兩字不曾在我腦海或心裡出現。從前沒有，現在更沒有。」有眾多網民留言表示支持Ali。

傳《BB來了2》Ali的角色被徹換，黎諾懿表示沒有聽到相關消息。（陳順禎攝）

事情以為告一段落，但有傳TVB決定將Ali與兩大視帝黎耀祥與陳豪合作的劇集《殺手》暫時抽起停播。黎耀祥表示：「暫時未知幾時會播，只知已賣咗畀內地平台，預算會同步播，應該都會好快。」而監製陳維冠回覆時表示仍未收到公司通知，所以未知幾時會出街。除了《殺手》要押後外，甚至有傳《BB來了2》及《踩過界2》也無一幸免，Ali的角色也傳被徹換，《BB來了２》更要全劇換角，劇本要從新度過。同Ali有份合作拍攝《BB來了２》的黎諾懿表示：「因為同兩部劇撞期，咁所以要延期到下年2月份先再開。」（有冇收過Ali的角色將會徹換？）諾懿表示沒有聽到相關消息。至於《踩過界２》監製林志華則暫時未回覆。

黎耀祥表示：「暫時未知劇集《殺手》幾時會播，只知已賣了給內地平台，預算會同步播，應該都好快。」（葉志明攝）

對於疑被雪藏一事，週二(20日）Ali拍完新劇《愛美麗狂想》外景後，接受《香港01》訪問。她說：「（《殺手》抽起唔播住?）冇聽過。（《BB來了2 》《踩過界2》都要換角）都冇聽過，如果聽你咁講，我咪被雪藏，但我宜家仲拍緊《愛美麗狂想曲》，如果真係雪藏就唔會仲拍緊啦，我覺得唔會嘅，不過可以拍咗唔播嘅。（雪藏會唔會同之前網上留言有關？）相信唔會，因為我喺網上面都冇同人鬧交。（會唔會繼續在社交平台抒發情感？）有時候工作都好辛苦，我都係隨緣喺網上留言分享我工作上嘅點滴同感受。（怕唔怕因為咁毀咗自己嘅事業前途？）其實都唔諗得咁多，我只會做好我手頭上宜家嘅工作，最後公司點處理，我都控制唔到。」

李佳芯（Ali）2012年由有線電視轉投無綫，起初加入無綫只是擔任一些閒角，在短短7年間，Ali憑着自己的毅力及精湛演技成功入屋，備受無綫力捧，逐步晉身當家花旦之列，去年更憑劇集《BB來了》在《萬千星輝頒獎典禮2018》勇奪「最佳女角主」殊榮，成功躋身視后，神級演技備受很定，大家都一定會繼續支持佳芯既。

李佳芯去年憑劇集《BB來了》在《萬千星輝頒獎典禮2018》勇奪「最佳女角主」殊榮，成功躋身視后，神級演技備受很定。（葉志明攝）

《萬千星輝頒獎典禮2018》大會宣布李佳芯勇奪視后寶座時，同劇演員黎諾懿上前祝賀。（葉志明攝）