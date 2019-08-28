ASMR短片為觀眾帶來「快感」　最受歡迎居然不是美女主播？

說起ASMR這個名稱相信大家並不陌生，因為它是近年在YouTube很受歡迎的影片類型。不清楚也不要緊，大家有嘗試過聽到手指劃過黑板的聲音而起雞皮嗎？ASMR是Autonomous Sensory Meridian Response（自發性知覺高潮反應）的簡稱，於2010年由網民自創，是一種對於視覺、聽覺、觸覺、嗅覺等感觀上的機能反應，使身體自發受到刺激而產生愉悅反應。 根據Netflix的紀錄片系列《Follow This》，2017至2018年間YouTube上ASMR的影片上升了600萬條，即是說每小時約有570條ASMR相關影片被上載，而不少觀看次數都突破千萬，可見其受歡迎程度。普遍的ASMR影片主持會用氣聲說話、利用收音把輕微的聲音放大，使觀眾有頭皮發麻的刺激感，而這種感覺據說有安撫和平靜心情的作用，更有英國研究指出可暫時緩解抑鬱及舒緩壓力，但目前仍然缺少科學方面的解釋。以下小編將為大家介紹最受歡迎的ASMR頻道！

最為普遍的ASMR影片模式是由女生當主持，而有不少女主持都有逾百萬的觀眾訂閱。她們低聲對着mic說話，讓觀眾有種在耳邊喃喃細語的感覺；加上她們會利用一些日常用品作道具借助其發出聲效，例如：化妝掃、塑膠花、倒水、噴霧、擰蓋子、翻書本、寫字等任何細微的聲音都可被放大，據說聽着這些音效入睡更可以幫助睡眠；對男性而言，亦可能會有莫名興奮的感覺。

然後是近幾年在年輕人、或是說中小學生之間很流行的玩具Slime（鬼口水），而當中最受歡迎的頻道《Satisfying Slime ASMR》亦有256萬個追蹤者，頻道教授如何將日常用品：護髮素、面膜、洗面奶等變身成獨一無二的鬼口水，內容像是看實驗般甚是有趣；可是也許玩鬼口水的受眾相對較少，所以影片的最高觀看數只維持在百萬水平。

在YouTube上訂閱人次最高、超過300萬粉絲的ASMR頻道都是（韓國稱為吃放），而三個頻道的主持皆來自韓國！觀眾喜歡看吃放的原因大概是衣食住行是日常生活中不可或缺的一環，看着主持人津津有味地吃着那些看似日常的食物，並將咀嚼的聲音放大，無論是視覺上還是聽覺上都令觀眾覺得很是吸引，甚至垂涎三尺，繼而刺激觀眾的食慾。這三個頻道很多影片都超過千萬觀看次數，而影片上載一天亦已經有超過七位數字的觀眾看過；小編看着這些影片也愈來愈覺得肚餓！

如果是美味的吃放加上可愛的小孩，這個組合對於一眾哥哥、姐姐、叔叔、姨姨更是吸引，而YouTube上的《N.E Let’s eat》頻道亦吸引了260萬忠實粉絲，小朋友的食量也許沒有成人那麼大，可是不知道為什麼，光是看着他們吃得很滿足的樣子姐姐也覺得很滿足！