護旗手豪花百萬買Hermès特製國旗手袋：五星紅旗在我心裏飄揚

2010年創立的時尚網站Moda Operandi，近期正在售賣法國著名奢侈品牌Hermès的一個紅色鱷魚皮特別訂製手袋，這個手袋的獨特之處為上面有近似中國國旗的黃色五星圖案，售價更達$979,555港元，網站標明是全新貨品，但已經被售出。

Hermès特製五星紅旗手袋售價近百萬。（網頁截圖）

歌手何韻詩今日（15日）隨即在個人社交媒體分享了這個手袋並寫下：「大家估下邊個會係第一個（被逼or自願）攞呢個袋出嚟嘅香港藝人？」又標籤「買定離手」、「醜到呢」、「自毀是這樣煉成的」有網民留言：「想睇HOCC拎住同杜汶澤合照！」何韻詩回覆：「快啲去搵個俾我地啦！」同時有網民推舉楊千嬅、莊思敏等藝人使用；更有網民精警留言：「護旗手必備！」

及後何韻詩再度發文，似是補充自己的看法：「其實咁落去，香港人真係乜名牌都唔洗買，乜垃圾食物味精都唔洗食，慳錢環保又健康，啲錢淨係留俾良心小店賺，同埋做有意義嘅事。今次仲唔係真正嘅光復香港？正啊！」

這個特製五星紅旗手袋的主人極有可能是上海前首富周正毅的妻子毛玉萍！（網絡圖片）

翻查紀錄，這個突顯「愛國之心」手袋的主人極有可能是上海前首富周正毅的妻子毛玉萍！2012年，她在微博炫耀自己訂製的五星紅旗Hermès手袋，更稱是Hermès當時的全球藝術總監Pascale Mussard為她特製的聖誕禮物，她興奮寫下：「很有中國特色，五星紅旗在我心裏飄揚！」當時這條微博發出20分鐘已經引起網友高度關注和討論，亦因搞錯Pascale Mussard性別而招致笑話，此微博及後被刪除。