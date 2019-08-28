【特戰榮耀】李一桐演軍人盡顯幹練魅力　網友心動：完全痴迷了

身為一位演員最害怕的就是被觀眾「定型」，所以好多演員都希望能夠跳出框框出演不同角色，帶給觀眾新鮮感。最近28歲的人氣女神李一桐就加入了這個行列，跳出過去比較溫柔的角色，在新劇《特戰榮耀》中飾演一名女軍人，是邊防團中的電子信息通訊工程師。

李一桐一直給人清純可愛感。（微博圖片）

近日，她穿着軍裝服孖住男主角楊洋入劇組拍攝的照片瘋傳，昂首挺胸的她非常英姿逼人，為了角色需要她亦似乎將一把長髮剪短，整個人的氣質變得非常幹練，整個姿態顯得英姿颯爽，廣大網友對她新劇造型都一致讚好，讚許有軍人的氣質與風範，力推她為軍中女神，網友紛紛留言：「完全讓我痴迷了」﹑「軍人氣質爆棚」﹑「愛到骨子裏」……事實上，過去有不少女明星都有以軍裝示人（劇集或綜藝節目），其中有幾位就最令網友印象深刻，有一位更似到足獲讚最具軍人風範添。

李一桐新劇出演軍人，令許多粉絲眼前一亮。（微博圖片）

過去楊冪所拍的影視作品中，好少飾演女軍人角色，沒想到在2016年的時候她就參加綜藝節目《真正男子漢》，挑戰成為一位空軍軍人。在節目中她拋開過去光鮮亮麗的形象，同真正的軍人接受各種挑戰。身穿迷彩軍衣的她雖然身形顯得瘦削，但昂首挺胸的卻她顯得非常幹練，給人有一種英勇不屈的感覺。當她嚴肅地站立時更顯得英氣十足，不少網友都被她軍裝服迷倒對她心動，是許多人心中的軍人女神之一。

而另一人氣女神鄭爽原來都曾飾演過軍人，在尚未播出的電視劇《絕密者》中她飾演美女特工蘇嘉蔓，留着長髮身穿深色軍裝服的她顯得美麗動人，非常符合美女特工這個職位。雖然整個氣質中少了軍人幹練感覺，甚至於多了一份學生感，不過在網友心中她都是美女軍人一名，網友紛紛留言：「該有魅力的地方還是很有魅力」﹑「美美美」……認為該劇一定會爆紅。

楊冪﹑鄭爽軍裝Look非常迷人。（微博圖片）

雖然她們穿起軍裝有軍人的味道，幾乎清一色都美女級軍人，但始終都不及劉濤來得厲害。41歲的劉濤曾在電視劇《掩護》中飾演軍統局電訊處電科破譯員，留着長髮的她臉上沒有施太多脂粉，整個人顯得非常乾乾淨淨，清秀的外表在軍隊中絕對是屬於美人級別，不過就多了一份帥氣，所以網友就稱她為「最具軍人風範」的女明星。

事實上，劉濤有「最具軍人風範」女明星的稱號並不是沒有原因，因為在她未入行成為演員之前，她的確是一名軍人，15歲時就被選入南京軍區集團軍文工團擔任文藝兵，在當兵期間她除了要學習舞台表演專業之外，更要接受一連串軍訓訓練。正正因為這一段經歷，所以她在出演軍人角色時就顯得特別入型入格，令觀眾投入角色裏以致令大家印象深刻。

劉濤年輕時曾是文藝兵。（微博圖片）

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