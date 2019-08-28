FB曾上載「黑白是良知」　TVB《機動部隊2019》監製李志倫傳被炒

香港近月為反對《逃犯條例》訂修爭議不斷，引起連場示威，網民一直批評無綫新聞相當偏頗，就連過百名TVB現職員工亦曾發出公開信，表示對該台新聞部的表現感到不安。早前，無綫非戲劇節目監製李志倫（Jacky）亦無懼公司強權在公司範圍勇敢發聲，Jacky在個人facebook上載一張寫有「黑白是良知」以及「生人勿近」相片，更留言：「應該係公司內空氣最清新嘅監製房。」

辦公室照片！（FB截圖）

被問到會否怕公司秋後算帳，當時Jacky接受《香港01》訪問就表示：「唔擔心，我又唔係鬧TVB，又冇做啲攻擊性嘅嘢。工作還工作，社會矛盾還社會矛盾，分得好清楚，所以都唔怕俾公司『抽秤』。」

acky更與一哥盧偉聰合照！（葉志明攝）

不過，TVB於8月23日（上周五）突然解僱20名員工， TVB行政總裁李寶安當天回覆傳媒查詢時指出：「公司收入受本港市場不穩和政治動亂拖累，故需重整公司業務和精簡人手。」據知，該20名員工來自不同部門，當中包括字幕組、工程部、配音組以及戲劇組成員，亦包括《愛．回家之開心速遞》的兩名編導和一名節目統籌。雖然TVB說法指是市場問題，但疑似當日遭TVB解僱的前員工在「連登」討論區發表一篇文章，開首寫出以下幾句：「我們是一群被辭職的TVB員工，今次好想同大家講，公司一直都存在着白色恐怖，希望各位留意及小心」，內容指當日被解僱的20人是與曾支持反《逃犯條例》的個人言論有關。

+ 4 + 3 + 2

全文如下：

TVB已經進入白色恐怖，23/8星期五被辭職既20位員工已fc係曾經都涉及，影職員證表示支持反修例，曾在新聞部貼連儂牆，大樓外牆掛黑白旗和曾經帶有關遊行宣傳單張及Banner回公司，或收藏有關頭盔及疑似攻擊物的拍攝道具。20人都由保安部通知人事部，由人事部直接通知被辭職員工，以經濟收入不佳為由，跳過所有部門主管直播辭掉有關職工。

各TVB同事，小心自己在網絡嘅言論，小心自己帶返公司既文宣物品，你不理政治，政治也會來找你，呢個只係一個開始，之後秋後算帳陸續有嚟，大家要照顧好自己，不要輕易將自己的政見在公司表達出來！因為CCTVB好多CCTV！

到了今日(28日)，再傳TVB監製Jacky被炒，更傳出是整組人炒！《香港01》再次詢問Jacky，他則指：「今日唔應住，多謝，有心喇。」

李志倫Jacky近年為TVB立下不少功勞，製作不少大型節目，包括劇集《機動部隊》、《女人四十》、《爸爸的告白》、《回歸二十周年大匯演》、《博愛歡樂傳萬家》等等，其中《博愛歡樂傳萬家》更連續三年獲得博愛方面聯署讚賞。

《香港01》曾就此事向TVB查詢，暫時未有回覆。